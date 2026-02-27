Крупнейший металлургический комбинат останавливает свой завод в Украине

Главной причиной остановки производства стал энергетический кризис.

Крупнейший меткомбинат Украины АрселорМиттал Кривой Рог объявил о прекращении производственной деятельности своей дочерней компании – ООО "Литейно-механический завод". ЛМЗ является вспомогательным подразделением основного производства.

Как говорится в сообщении компании, решение о прекращении производственной деятельности завода вступает в силу через три месяца.

В компании отметили, что закрытие ЛМЗ обусловлено экономическими причинами – производство стали стало невыгодным. Так, с начала войны стоимость электроэнергии для промышленности выросла почти втрое.

В то же время компания сообщает об ухудшении показателей в январе 2026 года из-за нехватки электроэнергии по сравнению с ноябрем:

по производству чугуна – на 30%;

по производству стали – на 40%;

по производству проката – до 60%.

Количество сокращений рабочих мест на ЛМЗ и связанных производствах превысит 2400. В АрселорМиттал Кривой Рог обещают трудоустроить уволенных с возможностью переобучения за счет работодателя.

АрселорМиттал Кривой Рог является крупнейшим иностранным бизнесом в Украине, а также крупнейшим горно-металлургическим предприятием страны. Комбинат охватывает полный производственный цикл: от добычи железной руды до производства чугуна, стали, проката и кокса.

АрселорМиттал Кривой Рог входит в структуру международной корпорации ArcelorMittal, которая является крупнейшим мировым производителем стали. ArcelorMittal принадлежит индийскому миллиардеру Лакшми Митталу. До продажи в 2005 году предприятие называлось "Криворожсталь".

Компании, сворачивающие деятельность в Украине

Накануне стало известно, что Украину покидает мировой бренд спортивной одежды Reebok. Последние два магазина компании, работавшие в Киеве, закроют весной.

Компания Inditex больше не будет представлена в двух ТРЦ Днепра. Ей принадлежат такие бренды, как Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho и Massimo Dutti.

