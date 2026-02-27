Крупнейший металлургический комбинат останавливает свой завод в Украине

Крупнейший меткомбинат Украины АрселорМиттал Кривой Рог объявил о прекращении производственной деятельности своей дочерней компании – ООО "Литейно-механический завод". ЛМЗ является вспомогательным подразделением основного производства.
Как говорится в сообщении компании, решение о прекращении производственной деятельности завода вступает в силу через три месяца.
В компании отметили, что закрытие ЛМЗ обусловлено экономическими причинами – производство стали стало невыгодным. Так, с начала войны стоимость электроэнергии для промышленности выросла почти втрое.
В то же время компания сообщает об ухудшении показателей в январе 2026 года из-за нехватки электроэнергии по сравнению с ноябрем:
- по производству чугуна – на 30%;
- по производству стали – на 40%;
- по производству проката – до 60%.
Количество сокращений рабочих мест на ЛМЗ и связанных производствах превысит 2400. В АрселорМиттал Кривой Рог обещают трудоустроить уволенных с возможностью переобучения за счет работодателя.
АрселорМиттал Кривой Рог является крупнейшим иностранным бизнесом в Украине, а также крупнейшим горно-металлургическим предприятием страны. Комбинат охватывает полный производственный цикл: от добычи железной руды до производства чугуна, стали, проката и кокса.
АрселорМиттал Кривой Рог входит в структуру международной корпорации ArcelorMittal, которая является крупнейшим мировым производителем стали. ArcelorMittal принадлежит индийскому миллиардеру Лакшми Митталу. До продажи в 2005 году предприятие называлось "Криворожсталь".
Компании, сворачивающие деятельность в Украине
Накануне стало известно, что Украину покидает мировой бренд спортивной одежды Reebok. Последние два магазина компании, работавшие в Киеве, закроют весной.
Компания Inditex больше не будет представлена в двух ТРЦ Днепра. Ей принадлежат такие бренды, как Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho и Massimo Dutti.