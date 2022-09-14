Двигатель ракеты-носителя New Shepard неожиданно вспыхнул на высоте около 8 км над землей.

Ракета New Shepard компании Blue Origin, которая принадлежит известному американскому миллиардеру Джеффу Безосу, взорвалась через минуту после взлета.

Об этом пишет Reuters.

Испытания ракеты проходили в Западном Техасе в рамках 23-й миссии компании Blue Origin. Людей на борту не было.

Отмечается, что на высоте около 8 километров над землей двигатель ракеты-носителя New Shepard неожиданно вспыхнул. Система отсоединения двигателя капсулы сразу оттолкнула корабль от ракеты. Эта функция срабатывает для безопасного приземления с помощью парашюта.

По данным Федерального управления гражданской авиации, в результате аварии ракета New Shepard разбилась в определенной опасной зоне. До выяснения причин крушения полеты Blue Origin будут приостановлены.

Как известно, компания Безоса Blue Origin разрабатывает свою многоразовую суборбитальную систему New Shepard с 2006 года. Система состоит из капсулы для шестерых человек и одноступенчатой ракеты.

Как сообщал УНИАН, 20 июля прошлого года самый богатый человек мира, 57-летний бизнесмен Джефф Безос отправился в космос. Вместе с миллиардером на борту ракеты New Shepard был его младший брат, 53-летний Марк, 82-летняя летчица Уолли Франк и 18-летний Оливер Деймен.

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