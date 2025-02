По мнению инвесторов, новые пошлины приведут к турбулентности на рынке.

Пошлины президента США Дональда Трампа прокатились по валютным рынкам. Канадский доллар и мексиканский песо понесли потери, поскольку инвесторы спешат оценить, как новые тарифы повлияют на крупнейших торговых партнеров Вашингтона.

Издание Financial Times пишет, что канадский доллар оказался под давлением в начале торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, упав на 1,4% до 1,473 канадского доллара по отношению к американскому - самого низкого уровня с 2003 года. Мексиканский песо упал более чем на 2% до 21,15 по отношению к доллару. Евро также потерял 1%.

В начале сессии объемы торгов обычно очень низкие, что может усугубить колебания цен.

Видео дня

Резкое падение произошло после того, как Трамп 1 февраля ввел пошлины на весь импорт из Мексики и Канады, канадские энергоносители и на импорт из Китая.

Экономисты предупреждают, что новые пошлины, скорее всего, ускорят инфляцию в США, что подтолкнуло рост доходности казначейских облигаций и доллара после избрания Трампа в ноябре 2024 года

"Самое очевидное последствие - это укрепление доллара", - сказал Эрик Виноград, главный экономист Alliance Bernstein.

По его словам, "есть все основания полагать, что рынок акций немного пострадает".

"Если пошлины останутся в силе в течение нескольких месяцев, обменный курс достигнет новых исторических максимумов", - сказала Габриэла Силлер, главный экономист мексиканского Banco Base, имея в виду курс песо за доллар. "Если пошлины останутся в силе, это будет структурным изменением для Мексики. ...и Мексика может впасть в глубокую рецессию, выход из которой займет годы".

Издание Bloomberg пишет, что новые пошлины США могут особенно сильно ударить по экспорту Китая и подорвать его и без того нестабильную экономику, что, в свою очередь, заставит Пекин прибегнуть к более активным мерам стимулирования, чтобы противостоять последствиям.

"С точки зрения макроэкономики, мы считаем, что непосредственное влияние на азиатские акции может оказать потенциально растущий доллар США", - отметили стратеги Nomura Holdings Inc.

Крупнейшие японские автопроизводители рассчитывают на Северную Америку как на важнейший рынок и продают там автомобили, которые были произведены или собраны в Мексике, недалеко от границы с США. Акции Toyota Motor Corp., Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. упали не менее чем на 5%.

Акции южнокорейского автопроизводителя Kia Corp., у которого есть завод в Мексике, упали более чем на 5%.

Китайские производители электромобилей, стремящиеся расширить свое присутствие на американском рынке, такие как Li Auto Inc. и XPeng Inc. пострадали от новых пошлин. Их акции упали в Гонконге не менее чем на 6%.

Акции китайских платформ электронной коммерции снизились, поскольку планы Трампа отменили давнее освобождение от налогов для посылок стоимостью менее 800 долларов.

Акции китайских компаний, производящих мелкие товары длительного пользования, также упали. Акции производителя спортивной одежды Li Ning Co. и производителя бытовой техники Haier Smart Home Co. упали более чем на 7%.

Акции крупнейших азиатских экспортеров чипов, включая Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Samsung Electronics Co. снизились, так как Трамп заявил, что будет облагать чипы налогом.

Между тем, японские производители полупроводникового оборудования, которые обычно получают основную часть своих доходов из Китая, также снизились. Акции Tokyo Electron Ltd., Advantest Corp. и Disco Corp. упали не менее чем на 2%.

По мнению аналитиков, азиатские нефтепереработчики могут оказаться в выигрыше от пошлин США, причем S-Oil Corp. и другие компании этого сектора окажутся в выигрыше по сравнению с более широким рынком. Торговые пошлины Трампа на импорт канадской и мексиканской нефти могут дать азиатским НПЗ преимущество перед их американскими конкурентами, в то время как их маржа прибыли увеличится благодаря более высоким ценам на продукцию.

Некоторые тайваньские компании, занимающиеся производством оборудования для искусственного интеллекта в Мексике, подешевели: акции Quanta Computer Inc. упали почти на 10%. Акции Delta Electronics Inc., имеющей инвестиции в Мексике, упали.

Другие неавтомобильные производители региона с заводами в Мексике, такие как LG Electronics Inc, также упали.

Акции индийских производителей непатентованных лекарств и поставщиков автокомпонентов, присутствующих в Мексике, таких как Samvardhana Motherson International Ltd., Tata Motors Ltd. и Lupin Ltd., упали.

Пошлины Трампа - последние новости

США вводят значительные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики (25%) и Китая (10%). В этих странах сразу пообещали принять ответные меры.

Уже 31 января новый американский президент Дональд Трамп заявил, что "абсолютно точно" введет тарифы против Европейского Союза.

Вас также могут заинтересовать новости: