Европейская сторона будет обсуждать это на встрече министров торговли в Варшаве.

В Европейском Союзе обещают "решительную реакцию" в случае введения тарифов со стороны Соединенных Штатов Америки.

Как передает Bloomberg, представитель Европейской комиссии заявил, что их торговые и инвестиционные отношения со Штатами являются крупнейшими в мире, поэтому применение тарифов нанесет ущерб всем сторонам. Он также добавил, что ЕС сожалеет о соответствующем решении в отношении Канады, Мексики и Китая:

"Евросоюз будет решительно реагировать на любого торгового партнера, который несправедливо или произвольно вводит тарифы на товары ЕС. На карту поставлено очень много".

Трамп вводит пошлины

Напомним, Соединенные Штаты Америки вводят значительные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики (25%) и Китая (10%). В этих странах сразу пообещали принять ответные меры.

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Уже в пятницу новый американский президент Дональд Трамп заявил, что "абсолютно точно" введет тарифы против Европейского Союза.

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