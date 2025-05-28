Такие операции можно будет проводить с 1 июля 2026 года, если ничего не изменится.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис подписал законопроект, который признает золото и серебро законным платежным средством. Теперь жители штата смогут использованию эти металлы в платежных операциях.

Издание Business Insider пишет, что документ запускает процесс, позволяющий правительству или частным организациям добровольно принимать золото и серебро в качестве формы оплаты долгов. Законопроект также предусматривает освобождение от налога с продаж при покупке драгоценных металлов, если они отвечают требованиям чистоты или если сумма продажи золота или серебра превышает 500 долларов.

Закон вступит в силу 1 июля 2026 года, если законодательное собрание Флориды до этого времени не утвердит правила реализации законопроекта.

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По словам ДеСантиса, этот шаг призван обеспечить финансовый суверенитет штата.

"Флорида твердо стоит за свободу, экономическое самоопределение и сопротивление чрезмерному влиянию правительства. Но слишком долго устаревшие правила и ненужные налоги с продаж делали нецелесообразным выход жителей Флориды на рынок золота и серебра", - заявил губернатор.

Законопроект Флориды гласит, что золотые монеты должны иметь чистоту 99,5%, а серебряные - 99,9%, чтобы быть признанными законным платежным средством. Также на монетах должны быть проставлены вес и чистота.

Правительственные организации также могут принимать золото или серебро, но только в форме электронного перевода, говорится в документе.

Флорида не первый штат, который признал драгоценные металлы платежным средством. Штат Юта в 2011 году принял закон о признании золота и серебра законным платежным средством и освобождении монет от налогов штата.

Цены на золото - последние новости

В то время как цена на серебро колеблется на протяжении многих лет, золото находится на подъеме, достигнув в апреле исторического максимума в 3500 долларов за унцию, поскольку инвесторы продолжают обращаться к драгоценному металлу на фоне экономической неопределенности.

5 мая золото уже находилось на отметке 3 299 долларов за тройскую унцию. Это произошло на фоне опасений относительно экономического спада, тарифной неопределенности и закупок валюты центральным банком, что привело к росту спроса.

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