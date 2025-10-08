Металл демонстрирует лучшие годовые показатели с 1970-х годов.

Спотовое золото впервые превысило отметку в 4000 долларов за унцию. Опасения относительно экономики США и остановка работы правительства придали новый импульс драгоценному металлу.

Издание Bloomberg пишет, что в среду, 8 октября, цена на золото в слитках поднялась на 1,1% до 4026,69 долларов за унцию (31 грамм). Таким образом, 1 грамм золота стоит 129,89 доллара.

В этом году золото подорожало более чем на 50% на фоне неопределенности в отношении мировой торговли, независимости Федеральной резервной системы и финансовой стабильности США. Усиление геополитической напряженности также способствовало росту спроса на безопасные активы, в то время как центральные банки продолжали покупать драгоценный металл повышенными темпами.

Золото демонстрирует лучшие годовые показатели с 1970-х годов, когда быстрая инфляция и отказ от золотого стандарта привели к 15-кратному росту цен на него.

"Причина, по которой инвесторы покупают золото - и должны покупать золото - заключается в его диверсификационных качествах. Это настроение находится на ранней стадии, и золото будет получать все большее признание как неотъемлемая часть разумных инвестиций", - сказал консультант по инвестиционным стратегиям в GSFM Стивен Миллер.

По его мнению, к середине 2026 года цены могут достичь 4500 долларов.

"Рост цены на металл до отметки в 4000 долларов отражает не только растущий спрос на безопасные активы, но и углубляющееся недоверие к бумажным активам на фоне усиления финансовых рисков и геополитической напряженности", - объяснил аналитик Vantage Markets Хебе Чен.

Среди других драгоценных металлов серебро подорожало на 1,4% до 48,49 доллара за унцию, а платина и палладий также выросли в цене.

Цены на золото - прогнозы экспертов

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. считают, что цены на золото могут вырасти почти до 5000 долларов за унцию или более 160 долларов за грамм, если 1% частного рынка казначейских облигаций США заменят на драгоценный металл.

Позже они заявили, что у золота еще есть потенциал роста. Эксперты повысили свой прогноз цены на декабрь 2026 года с 4300 до 4900 долларов за унцию.

