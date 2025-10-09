Продолжают дорожать также золото, платина и палладий.

Цены на серебро достигли рекордного уровня, чему способствовало увеличение спроса среди инвесторов и дефицит предложения. Кроме того, стремительное ценовое ралли продолжили и другие драгоценные металлы, пишет Reuters.

Серебро подорожало на 1,6% до 49,65 долларов за унцию, или 1,6 долларов за грамм. Всего в этом году металл подорожал более чем на 70%.

Аналитики отмечают, что этот рост не базируется на спекулятивном интересе, а имеет достаточно прочные фундаментальные основы.

Геополитические риски, включая кризис на Ближнем Востоке и войну в Украине, а также активные закупки золота центральными банками, приток средств в биржевые инвестиционные фонды, ожидания снижения ставок в США и экономическая неопределенность, связанная с пошлинами, способствовали росту цен на все банковские металлы: золото, серебро, платину и палладий.

Сейчас рост цен на драгоценные металлы может замедлиться из-за дипломатического прорыва в Газе, где между Израилем и Хамасом было достигнуто соглашение о прекращении огня. Это уменьшает риски, однако общий тренд остается неизменным, говорят аналитики, так что путь к новым историческим максимумам все еще открыт.

По данным аналитического портала Trading Economics, по состоянию на 15:12 по киевскому времени, серебро достигло отметки выше 49,7 доллара за тройскую унцию. Этому тренду, по данным аналитиков, способствует усиление политической и экономической неопределенности и спрос на безопасные активы.

Инвесторы в частности продолжают оценивать последствия шатдауна в США, новой политической нестабильности во Франции и изменений в руководстве Японии.

Цены на серебро также подкреплены сильным промышленным спросом со стороны секторов солнечной энергетики и электроники. При этом Институт серебра прогнозирует глобальный дефицит предложения в 2025 году пятый год подряд.

На днях золото впервые превысило отметку в 4000 долларов за унцию на фоне шатдауна в США. В этом году металл подорожал более чем на 50%. За 1 грамм золота давали 129,89 доллара.

При этом украинцы вряд ли могут заработать на рекордном подорожании драгоценных металлов, поскольку в Украине сейчас доступны в продаже в основном ювелирные изделия. Формулы ценообразования на них и на монетарный металл в слитках сильно отличаются.

