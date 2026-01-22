Правительство расширило 'Нацкешбек' и 'Зимнюю тысячу': где можно тратить деньги теперь

Вскоре к программе расчетов присоединятся также сети "Эпицентр" и "Рукавичка".

С четверга, 22 января, еще четыре торговые сети присоединились к расчетам средствами "Зимней поддержки" и "Национального кэшбэка", сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Отныне в сетях "АТБ", "Таврия В" (в которую входят деликатес-маркеты "Космос" и супермаркеты "Пюре"), "Дивоцин" и "ЛотОК" можно приобрести продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров) за средства "Зимней поддержки" и "Национального кэшбэка".

Вскоре к программе расчетов присоединятся также сети "Эпицентр" и "Рукавичка".

В целом продовольственные товары украинского производства за средства "Зимней поддержки" и "Национального кэшбэка" доступны уже в ряде торговых сетей по всей стране, в частности: Auchan, SPAR, VARUS, Torba, "Сим23" ("Симо"), "Близенько", NOVUS, LIGA PRIM, в торговых сетях Fozzy Group - "Сильпо", "Фора", THRASH! ТРАШ!, Fozzy, а теперь еще и в сетях АТБ, "Таврия В", "ЛотОК".

Это почти три тысячи магазинов. Кроме того, рассчитаться средствами программ можно онлайн на ROZETKA и MAUDAU.

В Минэкономики отметили, что тысячу гривень "Зимней поддержки" нужно потратить до 30 июня 2026 года. Неиспользованная сумма затем будет возвращена в бюджет.

Отмечается, что "Зимнюю тысячу" получили более 17,8 миллиона украинцев, из них 3,5 миллиона - дети. Потратили уже более 11,6 млрд грн. Чаще всего эти средства направляют на оплату жилищно-коммунальных услуг - это почти 80% расходов. Также среди популярных направлений - покупка продуктов питания, лекарств и донаты Силам обороны.

В ведомстве также напомнили, что средства "Зимней поддержки" и "Национального кэшбэка" можно потратить на:

оплату коммунальных услуг;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и печатную продукцию;

почтовые услуги;

благотворительные взносы, в частности на поддержку ВСУ;

продукты питания украинского производства, кроме подакцизных товаров.

Заявки на получение тысячи гривень "Зимней поддержки" уже не принимаются.

Зимняя тысяча и Нацкешбек - главные новости

С 15 ноября по 24 декабря 2025 года украинцы имели возможность оформить заявку на выплату единовременного пособия в размере 1000 гривень. Средства должны были поступить на карту "Национальный кэшбэк". В ноябре прошлого года стало известно об изменениях в перечне товаров и услуг, на которые можно тратить деньги "Нацкешбека".

В декабре украинцы получили возможность покупать продукты украинского производства за средства государственных программ "Зимняя поддержка" и "Нацкешбек". Позже украинцам стали доступны онлайн-покупки продуктов за средства "Зимней поддержки" и "Национального кэшбека".

24 декабря две сети и один онлайн-ритейл магазин присоединились к расчетам средствами "Зимней поддержки" и "Национального кэшбэка".

