'Зимняя тысяча' и 'Нацкешбек' становятся шире: деньги теперь можно потратить по-другому

В общем продукты питания украинского производства можно приобрести в 12 сетях.

С сегодняшнего дня, 24 декабря, еще две сети и один онлайн-ритейл магазин присоединился к расчетам средствами "Зимней поддержки" и "Национального кэшбека". Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Потратить "Зимнюю поддержку" и "Национальный кэшбек" теперь можно и в сети магазинов Novus и Liga Prime, а также онлайн на Rozetka.

В целом продукты питания украинского производства можно приобрести в 12 сетях: Auchan, SPAR, VARUS, Torba и "Сім23" (и "Сими"), "Близенько", торговые сети Fozzy Group: "Сильпо", "Фора", "THRASH!ТРАШ!", Fozzy, а также заказать онлайн на MAUDAU.

Видео дня

В Минэкономики также напомнили, что 24 декабря последний день подачи заявок на получение тысячи гривень "Зимней поддержки". Это можно сделать онлайн через приложение "Дия" или лично в отделениях "Укрпочты". Более 17 миллионов украинцев уже подали заявки на "Зимнюю поддержку".

Средства "Зимней поддержки" и "Национального кэшбека" можно направить на:

коммунальные услуги;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и печатную продукцию;

почтовые услуги;

благотворительные взносы, в частности на поддержку ВСУ;

продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров).

В ведомстве также отметили, что 1000 гривень "Зимней поддержки" не предоставляется тем, кто находится за пределами Украины или на временно оккупированной территории. Использовать средства, поступившие на карту "Национальный кэшбек" по заявке через "Дию", нужно до 30 июня 2026 года.

Зимняя тысяча и Нацкэшбек - главные новости

С 15 ноября по 24 декабря 2025 года украинцы имеют возможность оформить заявку на выплату единовременного пособия в размере 1000 гривень. Средства поступят на карту "Национальный кэшбек".

В ноябре стало известно об изменениях в перечне товаров и услуг, на которые можно тратить деньги "Нацкешбека". А уже с 11 декабря украинцы получили возможность покупать продукты украинского производства, кроме подакцизных, за средства государственных программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек".

С 18 декабря украинцам стали доступны онлайн-покупки продуктов за средства "Зимней поддержки" и "Национального кэшбека". Воспользоваться этим стало возможно на маркетплейсе MAUDAU.

Вас также могут заинтересовать новости: