Некоторые украинцы получат 'зимнюю тысячу' в январе 2026 года: в правительстве объяснили нюанс

Украинцы, которые подали заявку на получение "Зимней поддержки" с 16 декабря, начнут получать 1000 гривень в начале января 2026 года. После начисления средств получателям поступит SMS-сообщение.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, в рамках программы "Зимняя поддержка" заявки подали рекордные 18 млн украинцев, в прошлом году эта цифра составляла 14,4 млн. Наибольшее количество заявок (14,3 млн) было оформлено онлайн через приложение "Дия", среди них 3,3 млн заявок на детей, и всем помощь уже начислена.

Еще 1,9 млн заявок подали в отделениях "Укрпочты", из них 124 тысячи на детей - выплаты по этим заявкам продолжаются. Почти 2 млн получателей пенсий и социальных выплат через "Укрпочту" получили "зимнюю тысячу" на специальный счет вместе с регулярными выплатами.

Куда можно потратить "зимнюю тысячу"

В общем "зимнюю тысячу" можно тратить на товары украинского производства - в частности продукты питания (кроме подакцизных), лекарства и книги. Также можно оплачивать коммунальные и почтовые услуги или делать благотворительные взносы.

В ведомстве отмечают, что чаще всего украинцы используют помощь именно для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств и продуктов питания.

Торговые сети, где можно воспользоваться "Зимней поддержкой", постепенно расширяются.Сейчас оплатить продукты можно в магазинах сетей "Близенько", Auchan, SPAR, Varus, Torba, "Сим23", "Сими", Novus, Liga prim и Fozzy Group - "Сильпо", "Фора", "THRASH!ТРАШ!", Fozzy.

Кроме того, картой "Национальный кэшбек" можно рассчитываться за онлайн-покупки на маркетплейсах MAUDAU и Rozetka.

Средства, полученные на карту "Национальный кэшбек" через "Дию", нужно использовать до 30 июня 2026 года. По состоянию на 31 декабря, украинцы провели платежей на сумму более 8,5 млрд грн.

Получатели помощи через "Укрпочту" как те, кому выплата сформирована автоматически, так и те, кто самостоятельно оформлял заявку в отделениях, смогут потратить тысячу до конца февраля 2026 года.

"Зимняя тысяча" и Нацкэшбек - последние новости

С 15 ноября по 24 декабря 2025 года все украинцы имели возможность оформить заявку на выплату единовременного пособия в размере 1000 гривен. Средства поступают на карту "Национальный кэшбек".

В ноябре изменился перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги "Нацкешбека". С 11 декабря украинцы получили возможность покупать продукты украинского производства, кроме подакцизных, за средства государственных программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек".

С 18 декабря украинцам стали доступны онлайн-покупки продуктов за средства "Зимней поддержки" и "Национального кэшбека".

