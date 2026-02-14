Где в Новом лунном году лучше поставить чашу процветания, чтобы не нарушить фэн-шуй

Чаши процветания привлекают удачу, и вот где их можно поставить.

Менее недели осталось до Нового года по лунному календарю, и поэтому эксперты фэн-шуй раскрывают, на что следует обратить особое внимание в преддверии года Лошади.

В статье для сайта Homes and Gardens эксперты по фэн-шуй рассказали, что для привлечения богатства, достатка и удачи в дом работают чаши процветания. Но мало их обустроить, нужно также точно знать, где их разместить для наилучших результатов.

Как объясняет Сюзанна Батлер, практик фэн-шуй из Harmonizing Energies, чаша процветания или богатства является важным напоминанием или намерением привлечь богатство в вашу жизнь и используется для создания хорошего фэн-шуй в вашем доме.

Видео дня

"Это символизирует наличие ресурсов в большом запасе, а не жизнь в состоянии постоянного оттока денег. При условии продуманного стиля, она может безупречно вписаться как в современный, так и в классический интерьер, выполняя роль как энергичного якоря, так и изысканного элемента дизайна", – говорит она.

Кэти Бриндл, эксперт по фэн-шуй, китайский врач и космолог, добавляет, что обычно они украшены предметами, символизирующими богатство, достаток, удачу и положительную энергию, и что каждый элемент внутри чаши выбран по своему назначению и частоте, работая вместе для улучшения финансовой ци, или энергии вашего дома.

"Простой, но мощный инструмент, при условии правильного использования, может помочь привлечь положительную финансовую энергию", – уверяет она.

Наиболее благоприятные места для чаши процветания:

Юго-восточная часть дома или главное жилое пространство. Оно традиционно ассоциируется с богатством и ростом, а также углами богатства по фэн-шуй.

Западная часть дома – для новых начинаний.

Северная часть дома – для карьеры.

Домашний офис или кабинет – для хорошего офисного фэн-шуй, особенно если доход связан с принятием решений или творческой деятельностью. Считается также, что это простое изменение фэн-шуй для вашего домашнего офиса улучшает концентрацию.

Входная консоль или сервант, расположенные для символического приветствия процветания в доме.

В идеале, продолжает Сюзанна Батлер, чашу следует разместить где-то на видном, но не загроможденном месте, чтобы подчеркнуть идею о том, что богатство признается и уважается, а не скрывается.

Однако, добавляет Сюзанна Ройнон, консультант по фэн-шуй и интерьерный терапевт, если вам некомфортно, когда миска с деньгами находится на виду у гостей, то ее можно разместить в комнатах, которыми пользуется семья, но не видят гости.

Куда не следует ставить чашу процветания

Например, как отмечает Сюзанна Батлер, чашу процветания не следует размещать в ванной комнате или возле туалетов, где энергия ассоциируется с потерями и истощением, на кухне возле раковин или плит, где стихии воды и огня могут столкнуться и дестабилизировать финансовую энергию, или использовать для фэн-шуй спальни, где символика процветания может мешать отдыху, отношениям и эмоциональному равновесию.

Чем наполнить чашу процветания

Эмилия Гуаскони, сертифицированный консультант по фэн-шуй и основательница Your Abundant Space, советует: "Чаши процветания обычно наполняют предметами со значением, такими как монеты, цитрусовые, кристаллы, такие как цитрин или пирит, красные конверты и символы роста – каждый предмет выбран для олицетворения процветания, жизненной силы и возможностей", и делает легкие энергетические изменения для вашего дома.

Для современного подхода эксперты рекомендуют использовать красивую керамическую или стеклянную миску, наполненную свежими мандаринами, монетами золотого цвета и кристаллами, такими как цитрин или пирит, для энергетического и эстетического воздействия.

Кроме того, в чашу можно добавить зеленый авантюрин, который привлекает финансовое благополучие и приносит большое богатство (в качестве альтернативы можно использовать нефрит), лавровый лист для защиты от негативной энергии и пирит для защиты от потерь, одновременно привлекая богатство и достаток.

Где нельзя хранить деньги

Опытные эзотерики и парапсихологи говорят, что с деньгами нужно обращаться осторожно - они несут в себе мощную энергетику. Если "мусорить" деньгами или, наоборот, слишком экономить, то есть риск перекрыть денежный поток и лишить себя шанса на финансовое благополучие.

Вас также могут заинтересовать новости: