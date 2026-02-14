В Киеве жесткий дефицит коммунальщиков: в каком районе больше всего не хватает рук

Коммунальные службы Киева столкнулись с огромным дефицитом кадров, что не дает им полноценно функционировать. В столице нет района, который был бы укомплектован работниками коммунальной сферы полностью.
Издание hromadske со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию пишет, что наибольшая нехватка рабочих рук фиксируется в Днепровском районе, где сейчас ищут 597 работников. Больше всего не хватает работников по уборке и содержанию домов с прилегающими территориями - 428 вакансий, слесарей-сантехников - 35 и слесарей-электриков - 24.
Кроме того, ищут озеленителей, электриков, сантехников, строителей и водителей, а для расчистки снега нужно еще 50 работников.
В Оболонском районе открыты 403 вакансии, а именно не хватает:
- 21 слесаря-сантехника;
- 18 электромонтеров;
- 17 электрогазосварщиков;
- 237 рабочих по уборке и содержанию домов с прилегающими территориями;
- 10 трактористов;
- 13 кровельщиков.
Для озеленения ищут 72 работника, а для уборки снега нужно еще 45 работников.
В Голосеевском районе ищут 391 работника.
Наибольший дефицит кадров:
- среди рабочих, которые должны заботиться о жилых домах и придомовых территориях, - 253 человека;
- слесарей-сантехников - 25 работников.
В Печерском районе открыто 356 вакансий, а больше всего не хватает:
- слесарей, электромонтеров, электрогазосварщиков - 49 человек;
- рабочих по уборке и содержанию домов с прилегающими территориями - 219 работников.
Для расчистки снега и обработки дорожек требуется 223 человека.
В Подольском районе в целом открыто 435 вакансий. Наиболее некомплектные подразделения дворников, которые среди прочего и расчищают снег - нужно 258 человек.
Кроме того, дефицит рабочих коснулся:
- слесарей-сантехников – 22 вакансии;
- электромонтеров – 15;
- электрогазосварщиков – 10.
В Святошинском районе не хватает 479 человек. Больше всего не хватает дворников, электрогазосварщиков, слесарей-сантехников, кровельщиков и электромонтеров. При этом для расчистки прилегающей территории домов нужно еще не менее 240 рабочих.
В Дарницком районе не хватает 464 работников, а именно:
- 337 рабочих по комплексной уборке;
- 29 слесарей-сантехников;
- восемь электромонтеров.
В Деснянском районе коммунальное предприятие открыло 414 вакансий, в частности ищут 34 слесарей-сантехников и 15 электромонтеров, а также в поисках рабочих, которые будут ухаживать за домами и прилегающими территориями.
В Шевченковском районе на предприятии открыто 56 вакансий, из которых:
- 35 вакансий электромехаников лифтов;
- семь вакансий электромонтеров;
- 14 вакансий слесарей-сантехников.
Для содержания зеленых насаждений не хватает еще 68 рабочих. Наибольший дефицит кадров среди озеленителей, водителей, слесарей-ремонтников и электромонтеров.
В Соломенском районе ищут еще 471 работника, а именно:
- слесарь-сантехник – 35 вакансий,
- электромонтер – 24 вакансии,
- кровельщик – шесть вакансий,
- дворник – 302 вакансии.
Для уборки снега требуется еще 302 работника.
Кроме того, в "Киевавтодоре" сообщили, что также страдают от дефицита рабочих. На предприятии сейчас открыто 907 вакансий.
Дефицит кадров в Украине - последние новости
Украинский бизнес переживает острый дефицит кадров на рынке труда, из-за которого компании все больше инвестируют в удержание работников и конкурентные зарплаты.
Ранее глава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник отметил, что в целом государству не хватает 8,6-8,7 миллиона работников, поэтому работодатели все активнее приглашают иностранцев.