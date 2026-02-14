Паника из-за Starlink: Le Monde рассказала, как потеря доступа к спутникам ослабила Россию

Лишенные Starlink оккупанты были вынуждены уменьшить наступательную активность на фронте.

После того, как SpaceX отключил доступ к терминалам Starlink для российских войск, армия оккупантов сократила количество наступлений, а точность их ударов уменьшилась, пишет издание Le Monde.

Журналисты процитировали советника министра обороны Сергея (Флеша) Бескрестнова, по словам которого российская армия была вынуждена приостановить свои атаки во многих секторах линии фронта. Генеральный штаб также зафиксировал значительное снижение активности атак, сообщив о 56 атаках 5 февраля против 80-110 в предыдущие дни.

"Приобретенная через третьи страны, технология Starlink позволила россиянам улучшить свою тактическую координацию, обмениваться данными в режиме реального времени, атаковать конкретные цели и усилить коммуникацию войск на поле боя. С момента блокировки коммуникация между командованием и подразделениями на местах стала чрезвычайно сложной", – говорится в статье.

Другим недостатком для России является потеря точности ударов. Ранее российские ударные дроны, в том числе Shahed, были оснащены Starlink. Это позволяло избежать помех и улучшить точность выстрелов, в частности по движущимся целям. Издание привело слова независимого российского эксперта Юрия Федорова, который отметил, что атаки на движущиеся цели (в частности, по пассажирскому поезду в Харьковской области) Россия осуществляла благодаря Starlink. Он напомнил, что оператор в режиме реального времени получал изображение с камеры дрона. Он мог в любой момент изменить траекторию и с большой точностью откорректировать удар.

Авторы отметили панические настроения в российских военных блогах. Один из пропагандистов со ссылкой на российских оккупантов назвал Starlink "ахиллесовой пятой" Кремля. Как предположили российские авторы, армия оккупантов использует только один альтернативный вариант – это прокладка оптоволоконных кабелей на фронте. Хотя это гораздо более сложная и дорогая система.

"Этот перерыв особенно проблематичен для России, поскольку ей до сих пор не удалось разработать эквивалентную технологию", – отметили авторы.

Журналисты напомнили, что много лет Россия пыталась создать собственную систему спутников на низкой орбите, но без успеха. В частности, провалились озвученные Путиным планы вывести на орбиту 700 спутников. На данный момент в эксплуатацию было введено только около 20. Они не могут конкурировать с 9600 спутниками, которые сейчас эксплуатирует SpaceX.

Как России отключили Starlink

Напомним, что 2 февраля SpaceX и Министерство обороны Украины достигли соглашения о блокировании незаконного использования российскими силами десятков тысяч этих небольших мобильных станций, позволяющих подключаться к Интернету.

Кроме того, был составлен "белый список" терминалов, используемых Украиной. Министр обороны Михаил Федоров заявил, что украинские терминалы "работают, а российские были заблокированы".

