Потеря Закитного несет риски для логистики ВСУ и создает прямую угрозу для Славянска, - майор

Сейчас Закитное Донецкой области не оккупировано. Однако если врагу это удастся, есть риск выхода россиян на высоты, с которых видна часть Славянска, заявил начальник отделения коммуникаций 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады майор Владимир Голягин.
"Утверждать, что Закитное сейчас под вражеским контролем, ни в коем случае нельзя. DeepState показал информацию о том, что некоторые российские группы проникли между наших позиций. Это стало возможным из-за того, что река замерзла и они двигались по реке к Закитному", – рассказал он в интервью OBOZ.UA.
По его словам, сейчас украинские военные проводят в том районе ударно-поисковые действия. За ситуацией в этом населенном пункте круглосуточно следят дроны, прочесывая каждый периметр.
"Если россияне захватят Закитное и выйдут дальше, на хорошие высоты, с которых видна часть Славянска, это позволит им эффективно обрезать нашу логистику, ведь все дороги будут полностью контролироваться их дронами. Речь идет не только о дронах, но и об ударных крыльях, об условных "Ланцетах" и т.д. Это будет более эффективная разведка с их стороны", – подчеркнул Голягин.
Он пояснил, что это направление очень важно. Враг может перебросить ресурсы для того, чтобы продвигаться в направлении Николаевки и в дальнейшем – к Славянску. Украинские защитники анализируют действия врага и видят, куда все движется, говорит Голягин.
"В 2022 году они сделали ставку на Лиман, на Райгородок и уперлись как раз в реку. На этот раз они идут по другую сторону реки, и здесь для нас возникают новые риски и вызовы. Нам приходится обороняться в сложнейших условиях. Я говорю не только о погодных условиях, но и о впадинах, в которых расположены населенные пункты, за которые мы сейчас боремся. Поэтому оборона дается нам очень тяжело, но наши ребята делают все возможное, чтобы удерживать это направление в дальнейшем", – резюмировал он.
Война в Украине: другие новости
По данным Службы безопасности Украины, за год Россия потеряла половину зенитных комплексов "Панцирь-С1". Этого результата удалось достичь спецподразделению СБУ "Альфа". Примечательно, что совокупная стоимость всех российских систем ПВО, которые бойцам "Альфы" удалось уничтожить в 2025 году, составляет около 4 миллиардов долларов.
Между тем на юге Украины ВСУ воюют против 4 армий РФ. Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что враг несет большие потери – как в личном составе, так и в технике.