Потеря Закитного несет риски для логистики ВСУ и создает прямую угрозу для Славянска, - майор

Сейчас этот населенный пункт не находится под вражеским контролем, хотя некоторые оккупанты смогли инфильтрироваться между украинскими позициями.

Сейчас Закитное Донецкой области не оккупировано. Однако если врагу это удастся, есть риск выхода россиян на высоты, с которых видна часть Славянска, заявил начальник отделения коммуникаций 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады майор Владимир Голягин.

"Утверждать, что Закитное сейчас под вражеским контролем, ни в коем случае нельзя. DeepState показал информацию о том, что некоторые российские группы проникли между наших позиций. Это стало возможным из-за того, что река замерзла и они двигались по реке к Закитному", – рассказал он в интервью OBOZ.UA.

По его словам, сейчас украинские военные проводят в том районе ударно-поисковые действия. За ситуацией в этом населенном пункте круглосуточно следят дроны, прочесывая каждый периметр.

"Если россияне захватят Закитное и выйдут дальше, на хорошие высоты, с которых видна часть Славянска, это позволит им эффективно обрезать нашу логистику, ведь все дороги будут полностью контролироваться их дронами. Речь идет не только о дронах, но и об ударных крыльях, об условных "Ланцетах" и т.д. Это будет более эффективная разведка с их стороны", – подчеркнул Голягин.

Он пояснил, что это направление очень важно. Враг может перебросить ресурсы для того, чтобы продвигаться в направлении Николаевки и в дальнейшем – к Славянску. Украинские защитники анализируют действия врага и видят, куда все движется, говорит Голягин.

"В 2022 году они сделали ставку на Лиман, на Райгородок и уперлись как раз в реку. На этот раз они идут по другую сторону реки, и здесь для нас возникают новые риски и вызовы. Нам приходится обороняться в сложнейших условиях. Я говорю не только о погодных условиях, но и о впадинах, в которых расположены населенные пункты, за которые мы сейчас боремся. Поэтому оборона дается нам очень тяжело, но наши ребята делают все возможное, чтобы удерживать это направление в дальнейшем", – резюмировал он.

