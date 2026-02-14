Врач назвал 9 неожиданных причин, из-за которых вам всегда холодно

Если вам постоянно холодно, даже если всем остальным комфортно, то это может быть плохим звоночком.

Некоторые люди, кажется, всегда мерзнут. Неважно, насколько тепло на улице - у них мерзнут ноги, руки, а иногда и все тело.

Издание Real Simple выяснили у врача Аарти Агарвал, почему вам всегда может быть холодно.

Вы от природы мерзнете

По словам Агарвал, некоторые люди действительно мерзнут и поэтому всегда чувствуют холод.

"При отсутствии каких-либо медицинских причин некоторые люди действительно чаще других чувствуют холод", – говорит она.

По ее словам, это может быть связано с меньшей мышечной массой.

"У некоторых людей мышечная масса меньше по отношению к площади поверхности тела. Мышцы генерируют тепло, и если у вас меньшая мышечная масса, организм стремится сохранить тепло, отводя кровоток от конечностей", - говорит она

Недостаток сна

Некоторые научные исследования показывают, что серьезный недостаток сна может привести к тому, что вы будете чаще чувствовать холод. Цикл сна регулируется циркадным ритмом, который иногда называют внутренними часами организма. Это внутренний график, который помогает телу понять, когда ему нужно засыпать, а когда просыпаться. Как внутренние, так и внешние сигналы, такие как свет, температура и гормоны, помогают вашему организму понять, что ему делать.

Когда ваш циркадный ритм считает, что пора засыпать, ваш организм делает несколько вещей. Мозг выделяет мелатонин, гормон, который способствует сну, и ваша внутренняя температура понижается.

"Циркадный ритм вызывает понижение температуры тела во время сна. Если вы бодрствуете в то время, когда ваше тело считает, что вам следует спать... вы, вероятно, будете чувствовать себя холоднее, чем обычно", - говорит доктор Агарвал.

Плохое кровообращение

Ваша кровеносная система отвечает за циркуляцию крови по всему телу. Если у вас плохое кровообращение, это означает, что ваша кровь не течет так свободно и эффективно, как должна.

"Кровеносные сосуды могут сужаться (ограничивая кровоток) или расширяться (увеличивая кровоток). Если кровоток ограничен в определенных частях тела – обычно в руках и ногах – эти области будут ощущаться холодными", - объясняет доктор Агарвал.

Быстрая потеря веса

Некоторые исследования показывают, что быстрая потеря веса может привести к тому, что вам будет чаще холодно.

"Во-первых, подкожный жир действует как изолятор от холода и помогает сохранять тепло", – говорит доктор Агарвал.

Когда вы теряете вес, вы можете потерять часть этого жира, а поскольку он действует как изолятор, вы также теряете часть того, что сохраняет тепло.

"Во-вторых, если вы резко сократите потребление калорий, метаболизм замедляется, чтобы сохранить энергию", – говорит врач, что может привести к тому, что вы будете чаще чувствовать холод.

Дефицит витамина B12

Витамин B12 играет важную роль в нескольких ключевых функциях организма. Он поддерживает нервную систему в хорошем состоянии и помогает организму производить ДНК и РНК. Взрослым необходимо около 2,4 микрограмма витамина В12 в день.

Гипотиреоз

Если у вас гипотиреоз, у вас снижена функция щитовидной железы, то есть она не производит достаточно гормонов для удовлетворения потребностей организма. И одним из симптомов, связанных с гипертиреозом, является непереносимость холода.

Анемия

Анемия – это заболевание крови, которое возникает, когда в организме недостаточно здоровых эритроцитов для транспортировки кислорода по всему телу.

Заболевания кровеносных сосудов

С непереносимостью холода связаны несколько различных заболеваний кровеносных сосудов. К ним относятся: периферическая артериальная болезнь и болезнь Рейно.

Периферическая артериальная болезнь (ПАБ) возникает в результате сужения или закупорки кровеносных сосудов, в результате чего они не могут транспортировать кровь от сердца к другим органам. Это может быть вызвано накоплением жировых бляшек в артериях. ПАБ обычно поражает ноги или руки.

Еще одним заболеванием, связанным с непереносимостью холода, является болезнь Рейно - редкое заболевание кровеносных сосудов, которое обычно поражает пальцы рук и ног. Если у вас болезнь Рейно, ваши кровеносные сосуды могут сужаться, когда вам холодно или вы испытываете стресс, что приводит к нарушению кровообращения в определенных частях тела.

Диабет

Диабет – это заболевание, характеризующееся слишком высоким уровнем глюкозы. Существует два вида диабета: диабет 1 типа и диабет 2 типа. При диабете 1 типа организм не производит инсулин – гормон, который позволяет организму использовать глюкозу в качестве источника энергии. При диабете 2 типа организм не производит инсулин или не использует его должным образом.

