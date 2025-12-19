Более 62% предприятий не ожидают от государственной программы "Нацкешбек" никакого влияния.

Около 42% предприятий в Украине не ощутили влияния государственной программы "Национальный кэшбек" на их деятельность. Похожим образом бизнес оценивает и "Зимнюю поддержку".

Об этом свидетельствуют результаты опроса Института экономических исследований и политических консультаций.

В то же время положительное влияние от "Нацкешбека" отметили 21,8% опрошенных предприятий. Еще 21,2% не участвовали в программе, а 14,8% было сложно оценить ее влияние. Негативные оценки дали 0,2% респондентов.

"В пищевой промышленности 40,3% предприятий отметили положительное влияние. Также более положительные, чем в среднем по выборке, оценки дали предприятия полиграфической промышленности (25%) и производства тканей, одежды или обуви (23,2%). В химической промышленности (20%) зафиксировано влияние, близкое к среднему", - отметила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.

По ее словам, если программа и была направлена на поддержку бизнеса, то точно не малого. Положительное влияние отметили 30,8% предприятий среднего бизнеса и 31,5% крупного. Только 6,5% микробизнеса и 11,8% малого бизнеса увидели положительное влияние "Национального кэшбека" на свою деятельность.

В целом, оценивая программу, 62,3% предприятий не ожидают от нее никакого влияния, а 11,9% прогнозируют положительный эффект.

В отраслевом разрезе наиболее нейтральные оценки были зафиксированы среди предприятий металлургии (75,9%), химической промышленности (72,5%) и машиностроения (70,2%). Зато положительные ожидания более характерны для полиграфической (25%) и пищевой (20,8%) промышленности.

Влияние "Зимней поддержки"

Аналогичные ожидания бизнес имеет и относительно эффекта программы "Зимней поддержки", в рамках которой средства в размере 1000 грн должны получить более 17 млн человек.

"Дизайн этой программы, по ожиданиям бизнеса, скорее не ориентирован ни на малые (3,3% положительных ожиданий), ни на микропредприятия (3,2%). Поэтому это не является инструментом поддержки этих сегментов", - отметила Кузякив.

В то же время для средних и крупных предприятий этот показатель составляет 19,5% и 18% соответственно.

"Нацкэшбек" и "Зимняя тысяча" - главные новости

С 15 ноября по 15 декабря украинцы имеют возможность оформить заявку на выплату единовременного пособия в размере 1000 гривен. Средства должны поступить на карту "Национальный кэшбек".

В ноябре сообщалось об изменениях в перечне товаров и услуг, на которые можно тратить деньги "Нацкешбека". А уже с 11 декабря украинцы получили возможность покупать продукты украинского производства, кроме подакцизных, за средства государственных программ "Зимняя поддержка" и "Нацкешбек".

Кроме того, с 18 декабря украинцам стали доступны онлайн-покупки продуктов за средства "Зимней поддержки" и "Нацкешбека". Воспользоваться этой возможностью можно на маркетплейсе MAUDAU.

