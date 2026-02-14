После СЗЧ военных прежде всего направляют в боевые части: разъяснение Генштаба

В первую очередь доукомплектовываются воинские части боевого состава, отметили в ведомстве.

Батальоны резерва, куда прибывают военные из СЗЧ (укр. "самовольное оставление части") во время перевода, не учитывают рекомендательные письма от воинских частей обеспечения и направляют таких военных в подразделения приоритетного комплектования. Между тем рекомендательные письма от боевых бригад, нуждающихся в пополнении личным составом, принимаются во внимание. Об этом говорится в ответе Генштаба на запрос hromadske.

"Общая система комплектования ВС Украины построена так, что в первую очередь доукомплектовываются воинские части боевого состава", - отметили в ведомстве, однако не пояснили, какие именно подразделения относятся к этому перечню, пишет издание.

Как отметило hromadske, ранее военные сообщали, что столкнулись с проблемами, когда пытались перевестись через СЗЧ. В декабре 2025 года батальоны резерва информировали бригады Сухопутных войск, что не будут учитывать выписанные ими рекомендательные письма и бойцов после СЗЧ будут перенаправлять в штурмовые подразделения.

Также в Генштабе заверили, что военные, которые хотят вернуться с первого СЗЧ, как и раньше, могут избежать уголовной ответственности, если добровольно обратятся с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться в свою или другую воинскую часть.

В случае, если суд закроет уголовное производство, он своим постановлением обязывает безотлагательно восстановить такого бойца на военной службе и обязывает его или ее не позднее чем в течение 72 часов прибыть в соответствующую воинскую часть или место службы для продолжения военной службы.

Как сообщал ранее УНИАН, военнослужащий рекрутингового центра 3 армейского корпуса с позывным "Тренер" объяснил, почему нельзя затягивать с возвращением из СЗЧ. По его словам, за самовольное оставление части и отказ возобновить службу обязательно наступает ответственность в виде осуждения, а в колонии за решеткой люди все переосмысливают и просятся вернуться обратно в войско. Поэтому, пока человек не осужден, он имеет возможность самостоятельно выбрать должность, на которой будет максимально эффективен на службе.

Нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в начале февраля рассказывал, что сейчас наработываются решения проблем с ТЦК, СЗЧ и мобилизацией в целом. "Этим вопросом занимается министр обороны", - подчеркнул нардеп.

Министр обороны Украины Михаил Федоров в Верховной Раде Украины 14 января во время избрания на должность сказал, сколько в Украине военных в СЗЧ и лиц в розыске. По его данным, в Украине 200 тысяч военных самовольно покинули воинские части, а также два миллиона числятся в розыске в связи с мобилизацией.

