Для пяти знаков Зодиака новая неделя станет самой удачной в году

Этот приод открывает возможности для осознанного движения вперед.

Составлен гороскоп на неделю с 16 по 22 февраля 2026 года. Пять знаков Зодиака получили лучшие прогнозы. Они могут рассчитывать на особенно благоприятную неделю, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Этот период открывает новые возможности для осознанного движения вперёд, что помогает принимать решения, укрепляющие внутреннюю силу. Энергия затмений и транзитов на этой неделе создаёт платформу для обновления взглядов и приоритетов.

Солнечное затмение в Водолее 17 февраля приносит неожиданные открытия и перемены в восприятии. Луна в Рыбах поддерживает эмоциональное восстановление и возвращает веру в возможности. Начало сезона Рыб 18 февраля усиливает творческое и интуитивное восприятие, а формирование стеллиума планет в этом водном знаке создаёт особую атмосферу для новых начинаний. 19 февраля Луна в Овне помогает расширить горизонты и сосредоточиться на целях. Завершение недели с Луной в Тельце способствует планированию и структурированию будущих шагов.

Водолей

Солнечное затмение в вашем знаке меняет привычные правила игры, Водолей. Энергия недели может показаться напряжённой, но именно она подталкивает к тому, чтобы уверенно занимать центр внимания. Середина недели, когда Солнце соединяется с Меркурием и Венерой, приносит вдохновение и возможность уделить время себе. Это отличный момент для маленьких радостей, ухода за собой и восстановления внутреннего баланса. Энергия Рыб помогает исцелять старые раны, а Луна в Тельце в конце недели позволяет продемонстрировать силу и устойчивость.

Рыбы

Вход Солнца в ваш знак 18 февраля знаменует начало вашего сезона. До этого солнечное затмение в Водолее помогает обрести независимость и уверенность в своих решениях. Циклы завершаются, открывая пространство для нового. Луна в Овне даёт решимость, а Луна в Тельце – шанс завести новые контакты и укрепить существующие связи. Этот период требует умения балансировать между внутренней тишиной и взаимодействием с окружающими, чтобы извлечь максимальную пользу из всех возможностей.

Овен

С транзитом Сатурна в вашем знаке вы ощущаете, что пора работать с тем, что больше не приносит результата. Солнечное затмение подчёркивает необходимость перемен и обновления подходов. Сезон Рыб приносит умиротворение и возможность восстановить силы. Луна в вашем знаке укрепляет уверенность, а Луна в Тельце в конце недели позволяет проявить заботу о себе и направить внимание на собственные потребности. Эта неделя требует смелости, но она открывает путь к более осознанным и продуктивным действиям.

Дева

Затмение в Водолее акцентирует внимание на внутренней работе и развитии скрытых талантов. Луна в Рыбах усиливает эмоциональную глубину и готовность выслушивать других. Энергия недели благоприятна для осознанного общения, поддержки близких и укрепления доверия. Луна в Овне напоминает о необходимости следовать своим целям, а Луна в Тельце – возможность организовать практические аспекты будущих действий. Это время, когда внутренние ресурсы помогают действовать эффективно и с уверенностью.

Лев

Солнечное соединение Солнца и Венеры в Рыбах смягчает напряжение затмения, а транзит в Водолее открывает новые перспективы для реализации идей и проектов. Лунные циклы в Рыбах и Овне подталкивают к проявлению потенциала и смелости. Луна в Тельце помогает сосредоточиться на важных задачах и расставить приоритеты. Неделя благоприятна для стратегического планирования и аккуратного распределения усилий, чтобы достичь желаемых результатов без перегрузки.

