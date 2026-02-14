Украина масштабирует свой ответ на российские мотоштурмы, - Forbes

Поскольку россияне идут в штурм не на БМП, а на мотоциклах или просто пешком, мощные противотанковые мины стали бесполезными.

Украина работает над внедрением собственного образца наземной мины, адаптированного к специфике текущей войны с Россией. Об этом пишет Forbes.

Издание отмечает, что наземные мины играли важную роль в советской военной доктрине, поэтому в войну 2022 года Россия и Украина вступили с большими запасами еще советских мин. И в дальнейших операциях обе стороны широко их использовали для обороны.

Однако за четыре года войны боевая тактика изменилась. Так, Россия практически отказалась от массированных бронетанковых штурмов и перешла к тактике инфильтрации малых пехотных групп. Хотя существуют разные оценки того, насколько новая российская тактика оправдана в контексте цены завоеванного километра, она точно более устойчива к украинским минам. По крайней мере, к тем, которые использовались до сих пор.

Видео дня

Как отмечает Forbes, до сих пор Украина в основном полагалась на мощные противотанковые мины типа ТМ-62, предназначенные для уничтожения бронетехники. Однако легкие транспортные средства и тем более пехота обычно не создают достаточного давления на грунт, чтобы гарантированно активировать эти мины. И даже если использовать более чувствительный спусковой механизм, эти мины все равно являются чрезмерно мощными, а следовательно и достаточно дорогими, для уничтожения пехоты. Наконец, установка этих мин – процесс длительный и трудоемкий.

Именно поэтому Украина внедряет новую, меньшую противотранспортную мину, оптимизированную для уничтожения легкого небронированного транспорта, который россияне активно используют в штурмах. По данным Forbes, новая мина содержит примерно 150 граммов взрывчатки (вместо 7,5 кг в ТМ-62) и начинена готовыми поражающими элементами (которых нет в ТМ-62).

По замыслу, мина не будет способна полностью уничтожить транспорт, но способна вывести его из строя, повредив ключевые компоненты, а также будет выпускать смертельное облако обломков. Ожидается, что новая мина будет совместима с электронными магнитными детонаторами, датчиками движения и радиоуправляемыми детонаторами.

Новая мина также, судя по всему, приспособлена для сброса с дронов. Хотя Силы обороны и так регулярно используют дроны для дистанционного минирования путей в тылу россиян, меньший размер новой мины позволит транспортировать ее даже легким FPV-дронам. В свою очередь, большие дроны-бомбардировщики и наземные роботизированные комплексы смогут брать на борт значительное количество мин.

"Эти новые мины хорошо подходят для усиления существующей украинской килл-зоны, простирающейся перед их оборонительными линиями. Ключевым преимуществом этих новых мин является их быстрое развертывание, что вносит дополнительную неопределенность в планирование российских наступлений. Помимо срыва штурма, эти мины создают психологическое давление на российских солдат. Этот эффект заставляет российские штурмовые подразделения снижать темп из-за опасений по поводу недавно развернутых мин. В результате снижения скорости увеличивается вероятность обнаружения украинскими беспилотниками", – пишет Forbes.

Автор публикации считает, что у россиян на самом деле нет реальных способов противодействовать новым украинским минам. Например, возвращение к использованию бронетехники – не вариант, поскольку угроза дронов никуда не делась.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что войну в Украине завершит не мирное соглашение, а крах одной из сторон. То есть условия мира определит тот, кто первым "сломается" в противостоянии.

По его словам, украинские защитники эффективно сдерживают российское продвижение, а удары по украинской инфраструктуре не обеспечат России победы, поскольку террор гражданского населения в прошлых войнах не приводил к краху противника. Он также отметил, что трещины в российской экономике уже проявляются, что может повлиять на ход конфликта.

Вас также могут заинтересовать новости: