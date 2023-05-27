Президент предупредил, что глобальное давление получат все, кто поддерживает российское вторжение.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что санкционное давление получат все, кто поддерживает российское вторжение в Украину. Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении.

"Сегодня еще один наш санкционный день. Есть санкции против юридических и физических лиц - большинство из них российские, - которые работают на террор. Всего 220 компаний и 51 физическое лицо. Это предприятия ВПК и связанные российские компании. Предприятия, обслуживающие войну. И лица, через которых происходит управление этими компаниями. Не все из них действуют на территории государства-террориста, некоторые - в других странах. Но глобальное давление получат все", - отметил Зеленский.

По его словам, шаг за шагом Украина собирает полные данные обо всех, кто работает на агрессию - прямо или косвенно. "Каждое такое лицо будет заблокировано, и наши, украинские, санкции либо уже синхронизированы, либо будут синхронизированы с санкциями свободного мира", - подчеркнул президент.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит санкционные шаги, и на очереди есть новые санкционные пакеты - еще более масштабные.

"Когда Россия начинала эту агрессию, там смотрели на мир как на себя в зеркало. Там думали, что якобы все в мире - такие же циничные и якобы - так же презирают людей, как хозяева России. Но мир другой - мир помогает нам защищать жизнь. И каждый, кто идет против мира, станет маргиналом. Россия ничего не добудет и все проиграет. Вместе с теми, кто еще как-то пытается ей помогать в терроре", - сказал Зеленский.

Санкции против России - последние новости

27 мая Зеленский ввел санкции против более 200 российских и беларусских компаний. В санкционном списке оказались структуры МТС и РЖД, а также беларусские компании.

Днем ранее, 26 мая, новые санкции против России ввело и правительство Японии. Под ограничения попали 17 физических и 78 юридических лиц РФ.

Между тем Польша уже заморозила активы российских олигархов на сумму более миллиарда евро. Однако для того, чтобы их конфисковать, необходимо внести поправки в Конституцию.

На этом фоне чиновники ЕС обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученного от миллиардов евро российских активов, застрявших на мировых финансовых рынках.

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