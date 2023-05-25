В польском Сейме состоялось второе чтение законопроекта, принятие которого позволит на законных основаниях конфисковать российские активы.

Польша уже заморозила активы российских олигархов на сумму более миллиарда евро, однако для того, чтобы их конфисковать, необходимо внести поправки в Конституцию.

Как сообщает польское издание Wprost, в польском сейме состоялось второе чтение законопроекта, принятие которого позволит на законных основаниях конфисковать российские активы.

Законопроект предлагается дополнить пунктом который позволит Госказначейству Польши изымать имущество, находящегося под юрисдикцией Республики Польша, которое может использоваться для поддержки российской агрессии. Отмечается, что арестованные активы будут использованы в полном объеме для поддержки жертв российской агрессии

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Как сообщил министр совета министров Польши Лукаш Шрайбер, сумма замороженных активов российских олигархов превышает миллиард евро, "так что речь идет о достаточно значительных ресурсах".

Шрайбер также призвал оппозицию проголосовать за эти изменения.

"Вас не убеждает то, что происходит в российской Думе? Вас не убеждают слова Дмитрия Медведева, который не видит смысла в продолжении дипломатических отношений с Польшей, а бывший уполномоченный по правам ребенка призывал к убийству посла Польши?", - спросил он.

Сейчас проект передан в чрезвычайную комиссию для рассмотрения проекта закона о внесении изменений в Конституцию Республики Польша.

Замороженные российские активы

Ранее сообщалось, что ЕС обсуждает возможность передать Украине прибыль от замороженных активов России почти на 200 миллиардов евро.

Также Бельгия передала Украине пакет помощи на 92 миллиона евро, полученных от налоговых поступлений от замороженных российских активов.

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