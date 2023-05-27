Отдельно санкции введены против 51 россиянина, среди них ученые и генеральные директора заводов.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против более 200 российских и белорусских компаний.

Как свидетельствует указ Зеленского, санкции введены против 51 россиянина, среди них ученые и генеральные директора заводов, а также против 220 юридических лиц, связанных с Россией.

В санкционном списке оказались структуры МТС и РЖД, а также белорусские компании, среди которых Минский автомобильный завод, Минский механический завод имени С. И. Вавилова, "Витебский завод радиодеталей "Монолит", "Оршанский авиаремонтный завод".

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Под санкциями также российские заводы, в частности Карачевский завод "Электродеталь", "Сарапульский радиозавод", "Челябинский кузнечно-прессовый завод" и другие.

Россия тонет в санкциях - последние новости

Не только Украина, но и западные страны продолжают вводить новые санкции против России. Недавно Великобритания объявила новый пакет санкций, в который вошли 86 человек и организаций, связанных с энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами РФ.

Кроме того, ЕС в своем 11-м пакете санкций планирует сосредоточиться на предотвращении обхода Россией уже введенных санкций.

Также США добавили 71 компанию в антироссийский "черный список".

О новых санкциях объявила также Австралия. Они коснутся в частности, таких российских компаний-гигантов, как "Роснефть", "Северсталь", крупнейшей золотодобывающей компании РФ "Полюс" и других.

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