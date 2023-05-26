Также в Японии осуждают заявления о размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси.

Правительство Японии 26 мая ввело новые санкции против России из-за ее вторжения в Украину. Новые ограничения содержат замораживание активов физических и юридических лиц РФ и другие меры.

Как сообщает Министерство иностранных дел Японии, санкции введены с учетом текущей международной ситуации вокруг Украины и с целью содействия международным усилиям для достижения мира.

Под новые санкции попали 17 физических и 78 юридических лиц РФ. В частности, это лица, которые считаются непосредственно причастными к аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя, к дестабилизации ситуации в восточной части Украины. Также санкции введены в отношении семи человек из восточных и южных регионов нашего государства, которые считаются непосредственно причастными к "инкорпорации" Россией.

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Среди прочего, Япония вводит ограничения платежей и операций с капиталом. Это означает, что будет применена система разрешений к платежам физическим и юридическим лицам, определенным в санкционном перечне. Также система разрешений будет применяться к операциям с вкладами, доверительным управлением и денежными займами.

Япония также запретит экспорт для 80 российских организаций, среди которых военные научно-исследовательские лаборатории.

В частности, вводится запрет на экспорт в Российскую Федерацию товаров, которые могут способствовать увеличению ее промышленного потенциала. Дополнительно будет введен запрет на экспорт в РФ товаров, которые могут способствовать наращиванию промышленных мощностей страны-агрессора.

"Дополнительно будет введен запрет на предоставление строительных и инженерных услуг Российской Федерации", - добавили в МИД Японии.

В частности, в санкционных списках, обнародованных МИД Японии, фигурируют российские предприятия авиастроительной отрасли, среди которых авиазаводы "Урал", "Комсомольск-на-Амуре" и "Иркутск", конструкторское бюро машиностроения из Коломны, НПП "Пульсар", группа "ГАЗ" и другие.

Под санкции попали и российские фонды, которые занимались финансированием войны против Украины. Речь идет о "Фонде национального благосостояния" и "Фонде защиты национальных ценностей".

Как пишет Reuters, главный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно также осудил действия России по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси, заявив, что это еще больше обострит ситуацию вокруг вторжения в Украину.

"Как единственная страна, пострадавшая от атомных бомбардировок во время войны, Япония никогда не признает ядерную угрозу России, не говоря уже о его использовании", - сказал Мацуно.

Комментируя расширение санкций против РФ глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил Японию. "Об усилении санкций против РФ говорилось на G7, где с визитом был Президент Владимир Зеленский и наша команда", - отметил он.

Санкции против России - новости

Как сообщал УНИАН, правительство Японии анонсировало намерение расширить санкции против России, в частности ввести запрет на экспорт важных товаров, поддерживающих агрессию России против Украины, еще 20 мая. В то время государство принимало саммит "Большой семерки", который посетил и президент Украины Владимир Зеленский. Ожидалось, что Япония заморозит активы около 100 человек.

Между тем, 25 мая стало известно, что Польша уже заморозила активы российских олигархов на сумму более миллиарда евро. Однако для того, чтобы их конфисковать, необходимо внести поправки в Конституцию.

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