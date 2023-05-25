Сразу обсуждается юридическая сторона вопроса.

Чиновники ЕС обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от миллиардов евро российских активов, застрявших на мировых финансовых рынках.

Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, соответствующая встреча прошла 24 мая. Чиновники рассматривают варианты передачи Украине процентов, генерируемых российскими активами в Euroclear. Это не приведет к экспроприации самих активов, но все равно усилит финансовое давление Запада на РФ.

По данным правительства Бельгии, из-за санкций в Euroclear были заморожены российские активы на 196,6 млрд евро, из которых 180 млрд евро-активы центрального банка РФ. Они генерируют деньги за счет купонов и погашений, которые застряли на срок до года. Euroclear реинвестирует эти средства, и именно полученный от этого чиновники ЕС планируют направить в Украину.

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Вопрос о передаче полученных процентов в пользу Украины является "неизведанной территорией", сказал один из собеседников издания, "но мы считаем, что это можно сделать". По мнению некоторых должностных лиц, этот принцип можно будет применить к более широкому кругу замороженных российских активов, в том числе застрявших в Люксембургской расчетной компании Clearstream. Сами "финансовые учреждения не знают, что делать с этими деньгами" и передача их для помощи Украине представляется для них перспективной.

Сейчас нужно еще юридические последствия этого решения. В частности, такой шаг, вероятно, потребует более широкой международной поддержки, поскольку может повлиять на финансовые рынки.

Согласно источнику, ЕС также рассматривает возможность активного управления прибылью для получения большего количества денег, но этот шаг может иметь юридические последствия для Euroclear. Сейчас нужно найти баланс между защитой роли Euroclear и перекачкой денег в Украину.

Замороженные российские активы

Как ранее сообщал УНИАН, Евросоюз пытается найти и заморозить активы подсанкционных российских миллиардеров. США предложили передать замороженные активы РФ для восстановления Украины.

12 мая, правительство Бельгии объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи на общую сумму 92 млн евро. Указанные средства были получены из налоговых поступлений от российских финансовых активов, замороженных в Бельгии.

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