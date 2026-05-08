Когда в Украине вырастут зарплаты и вернутся мигранты: НБУ дал обнадеживающий прогноз

Рост числа соискателей опережал рост числа вакансий.

Национальный банк прогнозирует рост заработных плат в Украине в этом году более чем на 11%. Также ожидается постепенное возвращение мигрантов с 2027 года, что потенциально будет способствовать улучшению ситуации на рынке труда.

Как говорится в Инфляционном отчете НБУ, дальнейшее повышение оплаты труда будет обусловлено, в частности, сохранением дефицита рабочей силы и высокой конкуренцией за работников. Ожидается, что в 2026 году темпы роста реальных заработных плат составят 11,6%. В следующие два года рост зарплат продолжится, но более медленными темпами: 7,1% в 2027-м и 5,8% в 2028 году.

Также регулятор отметил определенное улучшение ситуации на рынке труда, в частности увеличение предложения рабочей силы.

"Хотя из-за миграционных процессов прошлых периодов и мобилизации дефицит кадров оставался значительным, предложение рабочей силы начало расти. Доля экономически активного населения в марте достигла самого высокого уровня с весны 2023 года. Увеличение количества соискателей на онлайн-платформах и в Госслужбе занятости опережало рост количества вакансий", – говорится в документе.

НБУ сохранил прогноз чистого оттока населения в 2026 году на уровне 200 тысяч человек. При этом базовый сценарий предполагает разворот миграционных потоков в 2027–2028 годах. Так, в 2027 году ожидается возвращение 100 тысяч человек, а в 2028 – 500 тысяч.

Однако НБУ рассматривает риск длительного оттока населения как весомый фактор ограничения экономического роста в долгосрочной перспективе. Медленное возвращение граждан будет обусловливать сохранение значительных диспропорций на рынке труда и дефицита рабочей силы. Кроме того, демографические потери существенно ограничат потенциал внутреннего рынка.

В то же время более быстрая нормализация ситуации с безопасностью, активное восстановление жилья и создание рабочих мест, а также эффективные государственные меры по стимулированию репатриации могут оживить обратные миграционные процессы и смягчить кадровый дефицит.

Сферы с наибольшим количеством вакансий для кандидатов со статусом участника боевых действий сформировались в категориях производства, логистики и розничной торговли. Самые высокие медианные зарплаты ветеранам предлагали в сфере строительства и облицовочных работ.

Средняя зарплата чиновников центральных органов власти в марте выросла на 3000 гривен – до 58,64 тысячи гривен (по сравнению с 55,64 тыс. грн в феврале). Самые высокие зарплаты получают в Антимонопольном комитете и НКРЭКП – более 95 тыс. грн.

