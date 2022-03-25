Представители банка ссылаются на внесенные изменения в законодательство от 15 марта 2022 года,

Коммерческие банки требуют от клиентов предоставить финансовые документы, подтверждающие происхождение денежных средств.

С такой ситуацией столкнулся бизнесмен Денис Долинский, о чем он рассказал на своей странице в Facebook.

"Сегодня мне нужно было поменять 1800€ на гривну, сумма по нынешним меркам относительно небольшая приблизительно равна проживанию в западной части страны на месяц. Успешно обменяв евро на нашу гривну, как клиент этого же банка я попросил положить себе на карточку гривны. Ведь терминалы работают, удобно и комфортно. Как только деньги оказались на счету, а это чуть более 60 000 они моментально стали "заблокированы"! И банк сказал, что пока я не дам подтверждение, где я их взял средства не разблокирует! Серьезно? Говорю я! Значит когда мой дом бомбили градами я должен был взять весь пакет документов с собой и все справки из налоговой?! Издеваетесь? А потом я подумал, это же не я один, сейчас, это миллионы людей по всей стране", - написал он.

Бизнесмен уверен, что непосредственную ответственность за это несут чиновники Нацбанка.

"Когда по нашим домам фашисты стреляют ракетами и бомбами, убивают мирное население не щадя ни стариков, ни детей, некоторые чиновники решают миллионам людей усложнить жизнь и уничтожить экономику. Не хочу разгонять "зраду", но либо в НБУ работают недалекие функционеры принимающие не взвешенные решения, либо явно предатели", - сетует Долинский.

Он также показал переписку со службой поддержки Монобанка. В уведомлении и переписке представители банка ссылаются на внесенные изменения в законодательство от 15 марта 2022 года,

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, который позволяет украинцам осуществлять денежные переводы на сумму не более 5000 гривень без финансового мониторинга.

Также ранее был принят закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения". 28 апреля 2020 года данный закон вступил в силу.

В Национальном банке Украины подчеркивали, что этот закон не создает никаких ограничений в осуществлении операций с банковскими картами. В то же время в НБУ добавляли, банк может ставить вопрос, если сумма сделки будет несвойственна для конкретного клиента и в некоторых случаях требовать подтверждение происхождения денег.

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