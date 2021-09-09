Теперь денежные переводы до 5 тыс. грн включительно не будут подлежать обязательному первичному финансовому мониторингу.

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, который позволяет украинцам осуществлять денежные переводы на сумму не более 5000 гривень без финансового мониторинга.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 315 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Финансовый мониторинг по состоянию на сейчас не распространяется на перевод на сумму 4999 гривен, а перевод на одну гривню больше, то есть на сумму 5 тысяч гривен, уже подлежит мерам финансового мониторинга. Указанный факт приводит к неудобствам для пользователей платежными терминалами самообслуживания, которые не имеют точной суммы в указанном размере 4999 гривен и соответственно лишены возможности осуществить денежный перевод путем внесения наличных денежных средств на сумму 5000 гривен", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

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Принятый закон устраняет указанное неудобство. Теперь денежные переводы до 5000 гривен включительно не будут подлежать обязательному первичному финансовому мониторингу.

Денежные переводы и финмониторинг

В конце 2019 года Верховной Радой Украины был принят новый закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения".

28 апреля 2020 года данный закон вступил в силу. Согласно ему, требования финансового мониторинга не распространялись на случаи осуществления перевода денежных средств наличными в пределах Украины в сумме, меньшей чем 5 тысяч гривен, то есть не более 4999,99 гривень.

В Национальном банке Украины подчеркнули, что этот закон не создает никаких ограничений в осуществлении операций с банковскими картами. Тогда там отметили, что закон направлен на мониторинг крупных рисковых операций, а не мелких переводов. Впрочем, добавили в НБУ, банк может ставить вопрос, если сумма сделки будет несвойственна для конкретного клиента и в некоторых случаях требовать подтверждение происхождения денег.

Таким образом, несмотря на то, что суммы до 5 тысяч гривен не подпадают под необходимость обязательной идентификации или финмониторинга, банки все же могут требовать документы о происхождении средств на любые суммы переводов, чем они и пользуются.

Автор: Богдан Слуцкий