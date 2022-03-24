Кредитным союзам разрешено не учитывать количество дней просрочки выплат по договорам кредита, что будет происходить в период с 28 февраля и в течение 60 календарных дней после прекращения или отмены действия военного положения.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
По просьбе кредитных союзов и их ассоциаций "заморозка" количества дней просрочки будет считаться именно с 28 февраля 2022 года. Такая необходимость обоснована особенностями программного обеспечения кредитных союзов.
Данные нововведения предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года № 61, которое вступает в силу с 24 марта.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 14 марта 209 компаний полностью ушли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично.
- По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, потеряно более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено/выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.
- По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.