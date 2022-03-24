Соответствующее постановление НБУ вступает в силу с 24 марта.

Кредитным союзам разрешено не учитывать количество дней просрочки выплат по договорам кредита, что будет происходить в период с 28 февраля и в течение 60 календарных дней после прекращения или отмены действия военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

По просьбе кредитных союзов и их ассоциаций "заморозка" количества дней просрочки будет считаться именно с 28 февраля 2022 года. Такая необходимость обоснована особенностями программного обеспечения кредитных союзов.

Данные нововведения предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года № 61, которое вступает в силу с 24 марта.

Война против Украины: