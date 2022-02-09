Чистый отток капитала в январе 2022 года увеличился до $12,8 млрд по сравнению с $9 млрд годом ранее.

С начала российской агрессии в отношении Украины наблюдается увеличение оттока капитала из России.

Чистый отток капитала в январе 2022 года увеличился до $12,8 млрд по сравнению с $9 млрд годом ранее. Об этом сообщает "Коммерсант".

В январе 2022 года профицит текущего счета платежного баланса России составил $19 млрд. По сравнению с январем 2021 года показатель вырос более чем в два раза.

Сальдо внешней торговли России в январе составило $21,4 млрд.

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в целом за 2021 год вырос в сравнении с 2020-м в 3,3 раза — до $120 млрд.

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Сколько Россия заплатит за агрессию:

В январе 2022 года Bloomberg сообщал, что санкции, которые применяются к России из-за угрозы военного вторжения на территорию Украины, наносят серьезный ущерб российскому бюджету. Так, по подсчетам аналитиков запрет на покупку западными фондами государственного долга РФ обойдется России в 10 миллиардов долларов в год.

Запрет иностранного участия в локальных государственных долговых бумагах обойдется в 60 миллиардов долларов. Прекращение доступа к платежной системе Swift обойдется России в 535 миллиардов долларов в год.

15 января 2022 года эксперты рассказали о последствиях жестких санкций для экономики РФ. Аналитики считают, что в случае нападения на Украину и введения санкций США, предложенных демократами, отток капитала с долгового и фондового рынков России может приблизиться к показателям 2014-2015 годов, а рубль потеряет до 20%.

Обвал российского фондового рынка: