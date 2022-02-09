Аналитики Fitch отмечают, что напряженность вокруг Украины увеличила риск конфликта и принятия более серьезных санкций против России.

Экономике России будет нанесен серьезный ущерб, даже если она откажется от планов по вторжению на территорию Украины.

Об этом, как сообщает РБК, заявили аналитики рейтинговых агентств S&P и Fitch.

Аналитики Fitch отмечают, что напряженность вокруг Украины увеличила риск конфликта и принятия более серьезных санкций против России.

"Санкции, вероятно, будут соответствовать каким-либо действиям, которые будут предприняты Россией, в отношении чего сохраняется высокая неопределенность", — говорится в материалах Fitch.

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S&P, также отмечают, что на экономику России влияет обострение ситуации с Украиной и перспектива введения санкций: запрет российским банкам проводить операции в долларах США, отключение от международной системы SWIFT, запрет для инвесторов на владение российскими государственными долговыми обязательствами на вторичном рынке.

"Даже если эти крайне негативные сценарии не будут реализованы, сохраняющийся риск введения строгих санкций, скорее всего, будет ограничивать перспективы долгосрочного роста российской экономики и, возможно, сделает ее привлекательность для инвесторов низкой в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что еще больше ослабит ее интеграцию в мировую экономику", — говорится в материалах S&P.

Сколько Россия заплатит за агрессию:

В январе 2022 года Bloomberg сообщал, что санкции, которые применяются к России из-за угрозы военного вторжения на территорию Украины, наносят серьезный ущерб российскому бюджету. Так, по подсчетам аналитиков запрет на покупку западными фондами государственного долга РФ обойдется России в 10 миллиардов долларов в год.

Запрет иностранного участия в локальных государственных долговых бумагах обойдется в 60 миллиардов долларов. Прекращение доступа к платежной системе Swift обойдется России в 535 миллиардов долларов в год.

15 января 2022 года эксперты рассказали о последствиях жестких санкций для экономики РФ. Аналитики считают, что в случае нападения на Украину и введения санкций США, предложенных демократами, отток капитала с долгового и фондового рынков России может приблизиться к показателям 2014-2015 годов, а рубль потеряет до 20%.

Обвал российского фондового рынка: