Экономике России будет нанесен серьезный ущерб, даже если она откажется от планов по вторжению на территорию Украины.
Об этом, как сообщает РБК, заявили аналитики рейтинговых агентств S&P и Fitch.
Аналитики Fitch отмечают, что напряженность вокруг Украины увеличила риск конфликта и принятия более серьезных санкций против России.
"Санкции, вероятно, будут соответствовать каким-либо действиям, которые будут предприняты Россией, в отношении чего сохраняется высокая неопределенность", — говорится в материалах Fitch.
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S&P, также отмечают, что на экономику России влияет обострение ситуации с Украиной и перспектива введения санкций: запрет российским банкам проводить операции в долларах США, отключение от международной системы SWIFT, запрет для инвесторов на владение российскими государственными долговыми обязательствами на вторичном рынке.
"Даже если эти крайне негативные сценарии не будут реализованы, сохраняющийся риск введения строгих санкций, скорее всего, будет ограничивать перспективы долгосрочного роста российской экономики и, возможно, сделает ее привлекательность для инвесторов низкой в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что еще больше ослабит ее интеграцию в мировую экономику", — говорится в материалах S&P.
Сколько Россия заплатит за агрессию:
В январе 2022 года Bloomberg сообщал, что санкции, которые применяются к России из-за угрозы военного вторжения на территорию Украины, наносят серьезный ущерб российскому бюджету. Так, по подсчетам аналитиков запрет на покупку западными фондами государственного долга РФ обойдется России в 10 миллиардов долларов в год.
Запрет иностранного участия в локальных государственных долговых бумагах обойдется в 60 миллиардов долларов. Прекращение доступа к платежной системе Swift обойдется России в 535 миллиардов долларов в год.
15 января 2022 года эксперты рассказали о последствиях жестких санкций для экономики РФ. Аналитики считают, что в случае нападения на Украину и введения санкций США, предложенных демократами, отток капитала с долгового и фондового рынков России может приблизиться к показателям 2014-2015 годов, а рубль потеряет до 20%.
Обвал российского фондового рынка:
- Московская биржа 18 января 2022 года к закрытию торгов зафиксировала падение индекса на 6,5% до отметки 3328 пунктов. Акции компаний "Газпром", "Сбер" и "Яндекс" упали в среднем на 10%.
- 21 января 2022 года российский фондовый рынок продолжил демонстрировать значительное падение. Индекс МосБиржи рухнул на 2,83 процента, до 3416,56 пункта, индекс РТС — на 3,43 процента, до 1400,81 пункта.
- 24 января 2022 года индекс РТС — основной индикатор фондового рынка России — упал более чем на 5%.
- 24 января 2022 года российский регулятор прекратил покупку валюты.
- 25 января 2022 года крупнейший американский банк JPMorgan закрыл все оставшиеся длинные позиции в российском рубле.
- На фоне обвала российского фондового рынка за месяц, начиная с 20 декабря 2021 года по 26 января 2022 года российские миллиардеры потеряли совокупно $27,9 млрд.
- 27 января 2022 года в Европейском центральном банке заявили о том, что международные банки должны быть готовы к санкциям, которые будут приняты в отношении России в случае усиления российской агрессии против Украины.
- 28 января 2022 года акции российского "Газпрома" продолжили снижение.
- 3 февраля 2022 года наблюдалось падение акций крупнейших российских компаний.
- По состоянию на 8 февраля 2022 года общие потери российских банков из-за геополитических рисков составили 200 млрд рублей.
- 9 февраля 2022 года стало известно о том, что российские банки перестали выдавать крупные кредиты.
- 9 февраля 2022 года в Кремле прокомментировали обвал российской экономики из-за Украины.