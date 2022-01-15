Положение российской экономики продолжает ухудшаться.

Российский рубль продолжит падать на фоне международной озабоченности действиями Кремля на российско-украинском приграничье.

Такую оценку дали российские аналитики, пишут Коммерсант и Forbes.

В случае нападения на Украину и введения санкций США, предложенных демократами, отток капитала с долгового и фондового рынков России может приблизиться к показателям 2014-2015 годов, а рубль потеряет до 20%, сообщили экономисты "Ренессанс Капитал" Софья Донец и Андрей Мелащенко.

Положение российской экономики продолжит ухудшаться до того момента, пока международное сообщество не убедится в отводе войск России от Украины, то есть не получит неопровержимые данные о деескалации.

Читайте такжеРоссия в любой момент может изменить курс доллара-прогнозВ противном случае российский регулятор будет принимать меры по борьбе с дефицитом ликвидности, включая "элементы контроля за движением капитала", сборы за операции по федеральным кредитным облигациями для нерезидентов, а также рыночные инвестиции для обеспечения финансовой стабильности.

Санкции приведут отток иностранных инвестиций и ослабление рубля на 3-6%.

Экономисты уже наблюдают негативные тенденции на российском рынке. Американские ограничения в первую очередь затронут банковскую сферу, курс валют и высокотехнологичный сектор. Отмечается потенциал снижения индекса Московской биржи до уровня 3,5 тысячи пунктов.

Что предшествовало

После заявлений России о безрезультатности переговоров с НАТО по Украине индекс Мосбиржи впервые с 24 декабря упал ниже 3700 пунктов, рубль потерял 1 рубль 8 копеек, торгуясь на уровне 76,56 руб. / доллар.

В глобальном обзоре швейцарского банка Credit Suisse об экономических рисках на 2022 год указано, что главным вызовом для россиян станет вторжение в Украину и введение в связи с этим жестких экономических санкций.

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