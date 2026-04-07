Рада приняла нашумевший закон об автоматическом взыскании долгов: что будет с имуществом украинцев

В случае внесения в Единый реестр должников лицо не сможет продавать свое имущество.

Верховная Рада приняла закон, который ужесточает ограничения для должников и переводит взыскание долгов в автоматизированный формат.

Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом об упрощении исполнительного производства посредством цифровизации, который депутаты приняли сегодня, 7 апреля. Документ предусматривает расширение функционала автоматизированной системы исполнительного производства.

В частности, планируется углубить взаимодействие исполнителей с государственными органами, банками, финансовыми учреждениями и небанковскими платежными сервисами.

Закон предусматривает ужесточение ограничений на распоряжение имуществом должников. В случае, если лицо внесено в Единый реестр должников, нотариус или другой орган откажет в продаже или залоге его имущества.

В то же время будет упрощена процедура снятия ограничений после погашения задолженности. После поступления средств на счет органа исполнительной службы или частного исполнителя система автоматически сформирует уведомление о погашении долга. Это станет основанием для исключения должника из реестра, а также для снятия арестов со средств, электронных денег и ценных бумаг.

Принятие этого закона является обязательством Украины в рамках программы Ukraine Facility.

Народный депутат Игорь Фрис в своем посте на Facebook отметил, что предусматривается запрет на обращение взыскания на единственное жилье военнослужащих во время военного положения и в течение года после его завершения, а также запрет на обращение взыскания на единственное жилье должника, если сумма долга не превышает 50 минимальных заработных плат (432 тысячи грн).

"Ничего дополнительного, что позволило бы изымать единственное имущество должника, в законе нет. Наоборот – порог увеличен с 20, как сейчас, до 50 минимальных зарплат, при которых возможно взыскивать жилье по решению суда", – написал он.

