Денежные выплаты для тысяч украинцев - на паузе: в Пенсионном фонде объяснили ситуацию, - СМИ

За четыре года штат ПФУ сократился более чем вдвое.

Многие украинцы столкнулись с задержками при оформлении "детских" выплат, которые повысили с 1 января.

Как пишет "Телеграф", в Пенсионном фонде сообщили, что с начала 2026 года получили уже много обращений – только за январь в учреждение поступило 96 тысяч заявлений на различные виды пособий.

"Более 64 тысяч из них – о новой помощи по уходу за ребенком до года. Для сравнения, за предыдущие полгода, с июля по декабрь 2025-го, фонд принял 107 тысяч заявлений. То есть за один месяц почти столько же, сколько раньше за шесть", – говорится в материале.

Дело в том, что 1 января 2026 года заработал новый закон о поддержке семей с детьми, который предусматривает помощь по уходу за ребенком до года и "еЯсли". Поэтому родители начали массово оформлять документы. Сам закон вступил в силу с нового года, и хотя правительственное постановление, объясняющее, как именно назначать эти деньги, появилось 31 декабря 2025 года, обнародовали его только 8 января.

При этом, как отмечают в издании, проблема ПФУ заключается еще и в серьезной нехватке работников: если в 2020 году в учреждении работало более 47 тысяч человек. С целью экономии средств правительство сократило 2354 сотрудника, сэкономив 60 миллионов гривень.

"Однако уже через два года, в начале 2022 года, в фонде осталось около 23 тысяч штатных единиц. За четыре года штат сократился более чем вдвое. К февралю 2026 года количество работников немного увеличилось - до 25877 человек. Но это все равно почти вдвое меньше, чем шесть лет назад", - отмечается в материале.

Нагрузка на фонд за это время не уменьшилась - с июля 2025 года Пенсионный фонд получил новые обязанности, и теперь он занимается не только пенсиями, но и социальными пособиями.

Выплаты на детей в Украине – последние новости

В ноябре 2025 года президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий выплату 50 тысяч гривен при рождении ребенка и вводящий новый порядок выплат государственной помощи семьям с детьми. Так, при рождении ребенка с 1 января 2026 года родители смогут получить выплату в размере 50 тысяч гривень. Если рождено двое и более детей, помощь предоставляется на каждого ребенка отдельно.

Также предусматривается выплата по программе "еЯсли", которая является поддержкой для ухода за ребенком от 1 до 3 лет. Она будет предоставляться тем, кто начал работать на полный рабочий день после достижения ребенком одного года. Кроме того, предусматриваются дополнительные 7 тысяч гривень в месяц для беременных женщин, которые официально не работают.

Как писал УНИАН, оформить помощь можно двумя способами: подать заявление в Пенсионный фонд или написать его через сервис "еМалятко", который есть в "Дме".

