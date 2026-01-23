США и ЕС разрабатывают 10-летний план восстановления Украины на 800 млрд долларов, - СМИ

Деньги поступят после завершения полномасштабного вторжения.

США и ЕС надеются привлечь 800 миллиардов долларов государственных и частных средств для восстановления Украины, сообщает Politico.

Издание, ссылаясь на неназванных чиновников и дипломатов стран ЕС, говорит о документе, который определяет 10-летний план восстановления Украины с ускоренным путем к членству в Евросоюзе.

Европейская комиссия разослала этот план лидерам стран ЕС в четверг 22 января вечером.

Долгосрочное финансирование Украины расписано до 2040 года вместе с немедленным 100-дневным оперативным планом для запуска проекта восстановления страны.

В то же время издание отмечает, что возникнут трудности с привлечением средств для реализации этого плана, если война будет продолжаться.

Также в публикации сказано, что этот План процветания является частью мирного плана из 20 пунктов, который предлагают США.

Он же базируется на том, что война должна быть закончена и будут действовать гарантии безопасности для Украины, зато он не рассматривается к реализации в условиях войны.

Также в материале отмечается, что в Плане процветания США рассматриваются не столько как донор, сколько как стратегический экономический партнер, инвестор и поручитель Украины.

В плане предусматривается прямое участие американских компаний в его реализации, а также подчеркивается роль Америки в привлечении частного капитала.

Кроме того, в документе говорится, что в течение следующих 10 лет ЕС, США и международные финансовые организации, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, потратят 500 миллиардов долларов государственного и частного капитала.

Еврокомиссия же намерена потратить еще 100 миллиардов евро через бюджетную поддержку и инвестиционные гарантии в рамках следующего семилетнего бюджетного блока, начиная с 2028 года. Ожидается, что это финансирование откроет инвестиции в Украине на сумму 207 миллиардов евро.

США, в свою очередь, пообещали привлечь капитал через специальный инвестиционный фонд реконструкции, но не назвали конкретной суммы.

В документе указано, что США будут инвестировать в критически важные отрасли - добычу полезных ископаемых, инфраструктуру, энергетику и технологические проекты в Украине.

Кто препятствует финансовой помощи для Украины

В то же время глава правительства Венгрии Виктор Орбан, давно известный своими тесными отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным и неприязнью к Украине, сегодня заявил, что Венгрия не собирается помогать Украине в рамках вышеупомянутого плана, поэтому не допустит этого и будет всячески препятствовать вступлению Украины в ЕС.

Орбан сказал, что ему известно, что ЕС планирует предоставить Украине €800 млрд помощи и плюс еще €700 в течение 10 лет, а также обеспечить членство Украины в Евросоюзе уже в 2027 году.

"И Венгрия против этого. Думаю, в следующие сто лет в Венгрии не будет парламента, который будет голосовать за вступление украинцев в ЕС", - сказал он.

