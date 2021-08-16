Татьяна Козаченко

Хищение средств стабилизационного кредита, предоставленного НБУ "ВиЭйБи банку" Олега Бахматюка, не подтвердилось следствием. Также следствие не нашло доказательств сговора с руководством НБУ, на чем и было построено дело НАБУ против банка. Следствие, которое началось еще в 2015 году и было незаконно восстановлено 2 года назад наконец завершилось.

Высший антикоррупционный суд отменил аресты на имущество экс-должностных лиц НБУ по так называемому делу "ВиЭйБи банка", которое ведет НАБУ против бизнесмена Олега Бахматюка, экс-заместителя председателя НБУ Александра Писарука и ряд работников коммерческого банка и сотрудников НБУ. Соответствующие определения суда по делу были обнародованы в августе 2021 года в Едином государственном реестре судебных решений.

НАБУ изменило квалификацию экс-должностным лицам НБУ, не было и не доказано присвоение средств кредита, а это значит что арест на имущество лиц не имеет законных оснований.

Одно из самых резонансных и прямо скажем – слишком заполитизированных дел идет к логическому завершению

Дело, которое расследовало НАБУ по факту получения ПАО "ВиЭйБи банк" 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины в период кризиса 2014-2015 годов, когда люди массово снимали сбережения в банках и была потребность в финансовой поддержке банков в такой непростой ситуации, квалифицировалось как коррупционное. И. о. главы НБУ в тот период Александра Писарука и акционера банка Олега Бахматюка обвиняли в сговоре для якобы нецелевого использования стабилизационного кредита. Однако с самого начала следствия было известно, что данными Национального банка вся сумма рефинансирования (1,2 миллиарда гривен) пошла на выплаты средств 80 тысячам вкладчиков, как и предполагала эта программа.

Теперь квалификация изменена: ущерб государству не доказан, факт сговора тоже. Одно из самых резонансных и прямо скажем – слишком заполитизированных дел идет к логическому завершению. Что выяснило следствие, которое как я указала, началось еще в 2015 году и 2 года назад было незаконно возобновлено, почему обвинения оказались беспочвенными и какова дальнейшая перспектива дела "ВиЭйБи банка", я предлагаю разобрать на следующих вопросах и ответах на них.

1. ВАКС снял арест с имущества подозреваемого по делу "ВиЭйБи Банка". Что это значит в контексте дела или повлияет на позицию финального суда?

- Это свидетельствует о том, что в результате изменения сообщения о подозрении и переквалификации действий подозреваемого по другой статье УК Украины отпали правовые основания для применения ареста имущества, при этом защита будет продолжать использовать предоставленные законом возможности для полного опровержения доводов стороны обвинения в этом деле.

2. В тексте постановления говорится о том, что не доказано фактов нанесения ущерба государству. Если нет убытков, то не означает ли это, что и обвинения по делу являются безосновательными?

В соответствии с требованиями УПК Украины к подследственности НАБУ отнесены отдельные правонарушения, обязательным субъектом которых должны быть определены законом публичные топ-должностные лица

- Получение "ВиЭйБи банком" стабилизационного кредита НБУ было экономически обосновано, связано со сложной экономической ситуацией в стране после аннексии Крыма и оккупации Донецкой и Луганских областей, удешевление гривни почти вдвое и как следствием значительным оттоком средств вкладчиков и необходимостью выполнения обязательств перед ними в 2014 году. Именно на возврат депозитов физических лиц было направлено большинство полученных банком средств. Это было неоднократно подтверждено и НБУ, и экспертами, исследовавшими первичные документы банковского учреждения. При этом указанный кредит был обеспечен ликвидным недвижимым имуществом и личным поручительством бенефициара банка - Олега Бахматюка. При таких условиях, убытки, о которых отмечает НАБУ отсутствуют.

3. Подследственность дела за НАБУ стала возможной только из-за подозрения в сговоре Александра Писарука и Олега Бахматюка, ведь НАБУ расследует дела в отношении топ-чиновников, а не бизнеса. Однако из открытых источников известно, что Писарук за почти два года следствия был допрошен лишь один раз, и его фамилия в контексте дела уже просто не упоминается. На чем же тогда держится дело НАБУ и почему его не передали на расследование в другие следственные органы, учитывая подследственность?

- Действительно, в соответствии с требованиями УПК Украины к подследственности НАБУ отнесены отдельные правонарушения, обязательным субъектом которых должны быть определены законом публичные топ-должностные лица. Соблюдение закона должностными лицами частного банка должны расследовать другие органы досудебного расследования, в частности Национальная полиция. Это еще раз подтверждает содержание измененных сообщений о подозрениях должностным лицам банка и других частных структур. В них уже отсутствуют сведения о каком-либо сговоре с Писаруком или другими должностными лицами Национального банка. Защита неоднократно указывал стороне обвинения о нарушении требований законодательства о подследственности, обращался по этому поводу к Генеральному прокурору, однако решение о передаче дела пока не принято.

4. Еще в начале июля НАБУ и САП отчитались об окончании следствия и передаче дела в суд. Однако дело идет в суд по другой статье, Чем квалифицировалось в начале следствия: статье 364 (Злоупотребление властью или служебным положением). Почему же квалификация на момент завершения следствия была изменена?

Хищение средств стабилизационного кредита в результате досудебного расследования не подтвердилось

- Да, всем должностным лицам НБУ определена квалификация по ст. 364 УК Украины - злоупотребление служебным положением. Изменение квалификации уголовного преступления было сделано за неделю до момента завершения досудебного расследования и открытия материалов уголовного производства стороне защиты. Это свидетельствует о том, что хищение средств стабилизационного кредита в результате досудебного расследования не подтвердилось, теперь НАБУ утверждает лишь о нарушении порядка предоставления такого кредита, что по их мнению нанесло государству ущерб.

5. Дело "подельников", которым НАБУ считает Писарука и Бахматка, разделили на 2 отдельных производства. Является ли это устоявшейся практикой в делах, в которых есть подозрение на сговор подозреваемых? Разделение дела на 2 отдельных производства означает, что мотив "сговора" на открытом совещании чиновника банка и бизнесмена не был доказан следствием?

- Да, заговор не подтвердился, потому что его вообще не было. При этом квалификация одних и тех же обстоятельств по разным статьям УК Украины в этом деле является очевидным нарушением со стороны обвинения. Они были обусловлены тем, что несмотря на отсутствие связи или сговора между руководством "ВиЭйБи банка" и должностными лицами НБУ относительно принятия решения о выдаче стабилизационного кредита, НАБУ искусственно пытается оставить в своем производстве дело в отношении руководства "ВиЭйБи банка", несмотря на то, что в результате изменений подозрения дело в отношении их перестало быть подследственное НАБУ.

6. В тексте решения суда по снятию ареста имущества приводятся письма и ответы на запросы Фонда гарантирования вкладов и НБУ относительно того, что государство не понесла никаких убытков в результате предоставления стабилизационного кредита "ВиЭйБи банка". Была ли известна эта информация детективам НАБУ в начале следствия?

- Так, НБУ и в 2014 году, и в 2019 году официально заявлял, что стабилизационный кредит был выдан в соответствии с законодательством и использован по целевому назначению, в основном для расчетов с вкладчиками "ВиЭйБи банка". Указанная информация НАБУ была известна, однако они до сих пор игнорируют соответствующие заявления НБУ.

НАБУ продолжает по сугубо хозяйственному делу голословно заявлять о наличии сговора и совершения преступления

7. Можно ли считать, что решение ВАКС по сути говорит об отсутствии состава преступления в этом деле, что речь идет о чисто хозяйственную, а не криминальную историю? Ведь НБУ в ответе на запрос, процитированной в решении ВАКС, утверждает, что кредит, предоставленный банку, не отнесен к категории безнадежных?

- Одним обязательным элементом обвинения является доказательство наличия материального ущерба от совершенного уголовного правонарушения. Однако как свидетельствуют документы НБУ задолженность не является безнадежной, процедура взыскания задолженности продолжается. Все залоговое имущество еще не реализовано, не завершенный спор по погашению задолженности обеспечен личным поручительством. Более того, актуальным является предложение Олега Бахматюка по комплексному погашению кредитов ВиЭйБи Банка. При этом НАБУ продолжает по сугубо хозяйственному делу голословно заявлять о наличии сговора и совершения преступления.

Аграрный бизнес Олега Бахматюка серьезно пострадал из-за обвинений, которые не подтверждаются следствием – 37 предприятий агрохолдинга остановили свою производственную деятельность, а 13 000 работников остались без своих рабочих мест. Как последствия государство потеряло возможность пополнить бюджет налогами, а тысячи семей потеряли доходы для содержания семьи. Конечно, если бы следствие было способно признать собственные ошибки и много лет искусственно не затягивать уголовное преследование, таких последствий для деловой репутации людей и потерь для экономики страны можно было бы избежать. Сторона защиты уверена, что дело не имеет судебной перспективы, что громкие обвинения не нашли подтверждения и недоказанные надлежащими доказательствами. Государство должно иметь надлежащие рычаги и предохранители для рассмотрения и оценки всех обстоятельств объективно и беспристрастно что бы поставить окончательную точку в этом резонансном деле.

Татьяна Козаченко, адвокат