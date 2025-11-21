Продать доллар можно в среднем по курсу 41,90 грн, евро - 48,40 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 21 ноября, вырос на 6 копеек и составляет 42,35 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,90 гривни за доллар.

По данным Минфина, средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 17 копеек и составляет 48,97 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,40 гривны за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,30 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,20 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,05 грн/евро, а курс продажи - 48,85 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 21 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,15 гривны за доллар. Таким образом украинская валюта ослабилась на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривна, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу составляет 48,52 гривны за один евро, то есть гривна укрепилась сразу на 22 копейки.

По состоянию на конец 2025 года доллар может вырасти до уровня в 43-43,5 гривен. В целом декабрь обещает быть месяцем оживленной активности на валютном рынке Украины, рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, это связано не только с праздничным сезоном, когда граждане готовятся к покупке подарков и отдыху, но и с неопределенностью в сфере энергетики и войны.

