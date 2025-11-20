При этом валютный рынок остается достаточно защищенным от любых потрясений.

До конца 2025 года валютный рынок может находиться под значительным давлением внешних факторов. В то же время активная позиция НБУ может обезопасить рынок от резких валютных колебаний. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов, передает УНИАН.

По его мнению, в этом году вряд ли повторится ситуация декабря 2024 года, когда, чтобы насытить спрос, регулятор потратил $5,3 млрд на валютные интервенции, что стало антирекордом, ведь в обычном режиме объемы интервенций вдвое меньше.

"В прошлом году давление на валютный рынок было невероятным. Во-первых, последствия вражеских обстрелов объектов инфраструктуры вызвали падение экономических показателей. А спрос на валюту в условиях неопределенности иногда на 30% превышал предложение. Регулятор, как основной игрок, был вынужден задействовать механизм интервенций, чтобы погасить ажиотаж, часто вызванный негативными ожиданиями бизнеса и граждан", - напомнил банкир.

Видео дня

Он отмечает, что в этом году ситуация во многом подобная. Во-первых, обстрелы врага продолжаются и наносят большой ущерб энергосистеме, что автоматически влияет на экономику. Во-вторых, начался сезон повышенного спроса на валюту, вызванный ежегодными выплатами премий, бонусов и дивидендов.

Кроме этого, среди предпринимателей доминирует состояние неопределенности: чтобы избежать рисков, они "страхуются", повышая цены на товары и услуги - это прямой источник инфляционного роста.

В то же время Мамедов убежден, что до конца 2025 года ситуация на валютном рынке будет относительно спокойной, а курсовые колебания - в приемлемых пределах. Он прогнозирует коридоры 42-43,5 грн за доллар и 49-51,5 грн за евро. Такие показатели, по его мнению, вполне будут соответствовать состоянию экономики страны.

"Ожидается, что в ежегодном измерении инфляция по итогам декабря не превысит 10%, а совокупно за ноябрь-декабрь составит 1-1,5%. То есть пока отсутствуют причины для беспокойства. Я убежден, что в этом году ситуация в конце года будет значительно лучше, чем в прошлом году, хотя и имеем достаточно не совсем хороших аналогий. Несмотря на войну, разрушительные обстрелы инфраструктуры, валютный рынок остается достаточно защищенным от любых потрясений", - резюмировал эксперт.

Курс валют в Украине

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 20 ноября, остался на прежнем уровне и составляет 42,25 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 49,00 гривны за евро.

В то же время в валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,20 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,12 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,01 грн/евро, а курс продажи - 48,77 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: