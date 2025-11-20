Курс гривны к евро установлен на уровне 48,52 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 21 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,15 гривны за доллар. Таким образом украинская валюта ослабилась на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу составляет 48,52 гривны за один евро, то есть гривня укрепилась сразу на 22 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,16/42,19 грн/долл., а евро - 48,54/49,56 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 20 ноября, остался на прежнем уровне и составляет 42,25 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 49,00 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,65 гривни, а евро - по курсу 48,00 гривни за единицу иностранной валюты.

По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, с 24 по 30 ноября коридоры валютных изменений составят 41,8-42,2 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на межбанке) и 41,8-42 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке). Недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

