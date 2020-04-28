Сегодня в Украине вступили в силу новые правила финмониторинга (видео)

Ранее в Нацбанке подчеркнули, что данные изменения не создают никаких ограничений в совершении операций с банковскими картами.

В Украине с сегодняшнего дня вступили в силу новые правила борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

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По информации Офиса крупных плательщиков налогов, изменения закреплены в законе № 361-ІХ "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и направлены на защиту прав граждан и государства и обеспечение национальной безопасности путем усовершенствования правового механизма предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) таких доходов.

В частности, закон предусматривает переход к применению субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода, где учитываются критерии риска, которые связаны с его клиентами, географическим расположением государства регистрации клиента или учреждения, через которое он осуществляет передачу (получение) активов; разграничение финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, на пороговые финансовые операции, имеющие ограничение в сумме, и на подозрительные финансовые операции (деятельность), в отношении которых возникает подозрение (основания для подозрения) об их связи с преступной деятельностью или финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Кроме того, закон предусматривает увеличение суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, до 400 тысяч гривень со 150 тысяч гривень с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых операций до 4 с 17; переход к применению кейсовой отчетности о подозрительных операциях своих клиентов; возможность использования результатов надлежащей проверки, осуществленной другим субъектом первичного финансового мониторинга.

Также данные изменения предполагают создание прозрачного инструмента привлечения к ответственности за нарушение; усовершенствованную процедуру раскрытия конечных бенефициарных собственников и структуру собственности юридического лица.

Как сообщал УНИАН, ранее в Национальном банке Украины подчеркнули, что вступление в силу с 28 апреля нового закона о противодействии отмыванию доходов не создает никаких ограничений в совершении операций с банковскими картами.

Закон, в частности, предусматривает обязательную идентификацию при переводе средств в сумме, превышающей 5 тысяч гривень, а в некоторых случаях – необходимость подтверждения происхождения доходов.

Украинские банки с 28 апреля смогут проводить идентификацию и верификацию клиентов без их личного присутствия. В частности, банки смогут использовать систему BankID НБУ и электронную подпись либо проводить видеоидентификацию.