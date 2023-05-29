Около 70 российских компаний уже дали свое согласие на перевоз мощностей.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных против РФ в связи с вторжением в Украину, Казахстан активно занимается релокацией компаний агрессора, которые официально заявили о своем уходе из России.

Как заявил замминистра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров, его страна заинтересована в релокации более 400 российских компаний, а около 70 компаний уже дали свое согласие на перевоз мощностей, сообщает Total.kz.

"401 компании, в которых мы заинтересованы по переезду в Казахстан, были отправлены приглашения. На сегодняшний день 67 компаний положительно нам ответили, по ним работа ведется, и по 25 компаниям релокация завершена", - сказал Айдаров.

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"Основные компании, завершившие релокацию, которые на слуху, - американский Honeywell в Алматы открыл небольшое производство. TikTok также перенес офис в Казахстан. Indriver в Казахстане, Fortescue австралийский, Alstom французский, Ozon открывает логистический парк в Астане", - уточнил Айдаров.

Релокация российских предприятий в Казахстан

В сентябре 2022 года премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов сообщал, что около 50 компаний, работающих в несырьевой сфере, из более чем 300 крупных зарубежных компаний, покинувших Россию, изъявили желание локализовать свои производства и офисы в Казахстане.

В начале декабря 2022 года премьер-министр Алихан Смаилов сообщал, что 19 компаний, покинувших Россию, локализовали свои производства и офисы в Казахстане.

Война в Украине и позиция Казахстана

17 июня 2022 года Президент Казахстана в присутствии президента страны-агрессора Путина отказался признавать "независимость" "ЛДНР".

В июле 2022 года Токаев дал указанием наладить продажи нефти в обход России.

21 марта 2023 года впервые в истории Казахстан доставил нефть в Азербайджан в обход России, а в апреле 2023 года Казахстан уже в 6 раз нарастил экспорт нефти в обход России.

26 апреля 2023 года Казахстан предупредил, что испортит жизнь российским банкам и их клиентам. Казахстан заявил об ужесточении условий проведения финансовых операций для граждан России.

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