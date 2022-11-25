За текущий год эти предприятия перечислили в госбюджет более 1,14 млрд грн единого социального взноса.

По программе релокации из опасных регионов перемещено 772 предприятия, благодаря чему удалось сохранить свыше 35 тысяч рабочих мест.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики, 605 из этих компаний уже возобновили работу на новых местах.

"Благодаря этому было сохранено свыше 35 тысяч рабочих мест. Кроме того, работу на релокированных предприятиях нашли еще свыше 7 тысяч человек", - сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

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По ее словам, эти предприятия продолжают полноценно работать и платить налоги - в целом за текущий год ими перечислено в бюджет свыше 1,14 млрд грн единого социального взноса.

Бережная также отметила, что для 261 предприятия в настоящее время осуществляется поиск подходящей локации или способ транспортировки. А 634 предприятия, подавшие ранее заявки на перемещение, отказалось от релокации в связи с деоккупацией территорий, на которых они расположены.

Больше всего предприятий перевезены во Львовскую (28,6%), Закарпатскую (17,9%), Черновицкую (12,2%), Ивано-Франковскую (8,3%), Тернопольскую (7,5%) и Хмельницкую (7,5%) области.

Среди релокированных предприятий, которые уже возобновили свою деятельность на новых местах, самую большую долю составляют предприятия, работающие в сфере: оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (40,7%); перерабатывающей промышленности (30,2%); информации и телекоммуникаций (6,7%); профессиональной, научной и технической деятельности (6,2%).

Релокация украинского бизнеса

Как сообщал УНИАН, в середине марта в Украине стартовала программа по перемещению украинских предприятий из пострадавших от боевых действий регионов.

Перемещение предприятий осуществляется в один из 16 регионов: Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская, Ривненская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская, Житомирская, Одесская и Киевская (за исключением Киева) области.

В апреле в Украине запустили бесплатную платформу для помощи в релокации бизнеса. Подавать заявки могут как предприятия, требующие перемещения, так и компании, которые готовы предоставить для этого помещение или другие активы.

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