По итогам первого квартала казахстанские нефтяные компании поставили на внешние рынки 163,4 тысячи тонн нефти по Транскаспийскому морскому маршруту.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, Казахстан продолжает наращивать экспорт нефти в обход России.

Как сообщает Reuters, по итогам первого квартала казахстанские нефтяные компании поставили на внешние рынки 163,4 тысячи тонн нефти по Транскаспийскому морскому маршруту — из порта Актау в Баку.

По сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт в обход традиционного для Казахстана порта Новороссийска увеличился в 6 раз.

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Россия неоднократно блокировала вывоз казахстанской нефти через Черное море, где находится экспортный терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), ссылаясь на экологические риски и поиски мин времен Второй мировой войны.

Сейчас терминал КТК работает штатно, однако казахстанские компании опасаются продавать сырье через российские порты, так как это станет нарушением санкций.

Российское вторжение в Украину и позиция Кзахстана

17 июня 2022 года Президент Казахстана в присутствии Путина отказался признавать "независимость" подконтрольных Кремлю "ЛДНР". Токаев также отметил, что в Казахстане по-разному относятся к "спецоперации" России в Украине.

Практически сразу после этого заявления Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти из порта Новороссийска.

В июле 2022 года Токаев поручил национальной нефтегазовой компании наладить продажи нефти в обход России и определил Транскаспийский маршрут приоритетным направлением.

В августе 2022 года стало известно о том, что Казахстан будет поставлять нефть в обход России.

21 марта 2023 года стало известно о том, что впервые в истории Казахстан доставил нефть в Азербайджан в обход России. 6 900 тонн нефти было отправлено через порт Актау в порт Баку.

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