6 900 тонн нефти было отправлено через порт Актау в порт Баку.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и массовых антироссийских санкций, Казахстан доставил нефть в Азербайджан через Каспийское море в обход России.

Как сообщает Kaztransoil, такая доставка нефти была осуществлена впервые. 6 900 тонн нефти были отправлены с Кашаганского месторождения через порт Актау в порт Баку.

Грузоотправителем нефти является казахстанская компания INPEX North Caspian Sea, Ltd.

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По словам директора филиала INPEX North Caspian Sea, Ltd в Казахстане Хироши Икеда, тестовая отгрузка показала возможность диверсификации экспортных маршрутов для кашаганской нефти путем железнодорожных перевозок в сторону Транскаспийского маршрута.

Война в Украине и позиция Казахстана

17 июня 2022 года Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался признавать "независимость" подконтрольных Кремлю "ЛДНР", назвав "республики" "квазигосударственными территориями".

Практически сразу после этого заявления Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти из порта Новороссийска.

В июле 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил национальной нефтегазовой компании наладить продажи нефти в обход России. Токаев определил Транскаспийский маршрут приоритетным направлением.

В августе 2022 года стало известно о том, что Казахстан будет поставлять нефть в обход России. Сообщалось, что транзит по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан начнется через месяц.

Также сообщалось, что Казахстан уже в 2023 году может транспортировать еще 3,5 миллиона тонн нефти по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский черноморский порт Супса.

Транскаспийский маршрут

Транскаспийский международный транспортный маршрут позволяет наладить продажу нефти и других товаров в обход России. Он начинается в Китае, а после Казахстана проходит через акваторию Каспийского моря и далее - в Азербайджан, Грузию и Турцию. Оттуда можно осуществлять поставки в страны Европы.

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