Казахстан заявил об ужесточении условий проведения финансовых операций для граждан России.

После того, как в Астану прилетела помощник министра финансов США Элизабет Розенберг и предупредила о растущем риске вторичных санкций, Казахстан заявил об ужесточении условий проведения финансовых операций для граждан России.

Как заявила глава финансового регулятора АРРФР Мадина Абылкасымова, банки Казахстана усиливают требования для предотвращения нарушения санкций, сообщает Tengrinews.kz.

"Мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы избежать риска наложения вторичных санкций на финансовый сектор Казахстана. Это крайне важно, и мы полностью соблюдаем требования, которые выставляют регуляторы и внешние банки-корреспонденты", — заявила Абылкасымова, добавив, что все банки и финансовые организации значительно усилили комплаенс-процедуры для соблюдения санкций.

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По ее словам, речь идет прежде всего об операциях с валютой: "Важно, чтобы при проведении торговых операций банковская система не использовалась для обхода санкций".

Также об ограничениях для российских клиентов объявила Казахская фондовая биржа: она обособит счета россиян и белорусов, лишив их возможности проводить операции с валютными инструментами.

Война в Украине и позиция Казахстана

17 июня 2022 года Президент Казахстана в присутствии президента страны-агрессора Путина отказался признавать "независимость" "ЛДНР". После этого заявления Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти из порта Новороссийска.

В июле 2022 года Токаев дал указанием наладить продажи нефти в обход России и определил Транскаспийский маршрут приоритетным направлением.

21 марта 2023 года впервые в истории Казахстан доставил нефть в Азербайджан в обход России. 6 900 тонн нефти было отправлено через порт Актау в порт Баку.

21 апреля 2023 года стало известно о том, что Казахстан в 6 раз нарастил экспорт нефти в обход России. По итогам первого квартала 2023 года казахстанские нефтяные компании поставили на внешние рынки 163,4 тысячи тонн нефти по Транскаспийскому морскому маршруту.

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