Финансирование военных действий Киева – лучшее вложение средств блока, чем необходимость сдерживать Москву.

Среди европейских стран нет единства в вопросе финансирования военных действий Украины, и поддержки предложения об использовании замороженных российских активов для обеспечения кредитов Украине. Однако опасность заключается в том, что отказ Европы тратить средства на войну в Украине обойдется ей гораздо дороже, пишет Financial Times.

Во сколько Европе обойдется финансирование военных действия Украины, к примеру, в течение четырёх лет -через одну из различных схем использования замороженных российских активов или, в крайнем случае, за счёт собственных средств государств-членов? МВФ оценивает дефицит финансирования в 136 млрд долларов к 2029 году, в то время как в отчёте консалтинговой компании Corisk и Норвежского института международных отношений указывается сумма от 522 млрд до 838 млрд евро.

При этом, если Украина сможет впоследствии подтолкнуть Россию к разумному прекращению огня, то Путин вряд ли будет в состоянии потребовать возврата замороженных российских активов в размере 210 млрд евро, а это значит, что первоначальные затраты будут частично или полностью возмещены.

При альтернативном варианте Европа не сможет действовать сообща, и Украина, скорее всего, капитулирует и заключит соглашение о прекращении огня на условиях России. Это позволит Путину снять действующие санкции и, возможно, даже вернуться в "Большую восьмёрку". В результате Европа перед лицом угрозы более богатой и окрепшей России буде вынуждена тратить огромные средства на быстрое укрепление своей обороны, отмечает FT.

"Цена этого сценария также сильно варьируется. Corisk считает, что победа России обойдется Европе от 1,2 до 1,6 трлн евро в течение четырёх лет, включая увеличение расходов на оборону и вероятный приток беженцев. Во время холодной войны расходы Великобритании на оборону достигли пика в 1955–1956 годах и составили 7,6% ВВП. Достижение этого уровня для Европы с нынешних 1,6% потребует дополнительных расходов более 1 трлн долларов в год", - говорится в статье.

Таким образом, финансирование военных действий Украины — это лучшая отдача для Европы, чем необходимость сдерживать Россию, подытоживает FT.

Финансовая поддержка от Европы

Европейский Союз предлагает покрыть две трети финансовых потребностей Украины на ближайшие два года - 90 миллиардов евро, а остальное обеспечат международные партнеры. Финансирование предлагается осуществить за счет российских замороженных активов

В то же время в Бельгии не поддерживают конфискацию замороженных активов РФ, отмечая, что "страна-бензоколонка" дала понять, что последствия такого шага Брюссель будет чувствовать "вечно".

Тем временем в Британии заявили, что готовы передать 9,2 миллиарда евро замороженных российских активов в поддержку Украины.

