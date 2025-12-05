На Альбионе раздражены доказанной причастностью Путина к отравлению Скрипалей.

Британское правительство Кира Стармера готово передать 8 миллиардов фунтов стерлингов или 9,2 миллиарда евро замороженных российских активов в поддержку Украины. Министры предупреждают, что Владимир Путин - угроза для граждан, безопасности и процветания Великобритании, пишет The Times.

Такое решение было принято на фоне вывода официального расследования, что Путин лично приказал убить Сергея Скрипаля на британской земле, чтобы это стало "международной демонстрацией российской силы".

Скрипаля, бывшего российского шпиона, и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом военного класса в Солсбери в результате нападения, в результате которого погиб один человек, а могли погибнуть тысячи.

Планы по использованию замороженных российских активов в Великобритании для финансирования Украины обсуждались на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе 3 декабря в рамках переговоров по разблокированию средств.

В рамках международных усилий по усилению давления на Путина, Великобритания пытается заключить соглашение с Европейским Союзом и другими странами, включая Канаду, что может высвободить до 100 миллиардов фунтов стерлингов, а это около 114,55 млрд евро, на военные усилия Украины.

Эти деньги покроют более двух третей финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет, либо для продолжения войны, либо для финансирования реконструкции, если будет заключено мирное соглашение.

Альтернатива заключается в том, чтобы налогоплательщики Великобритании и ЕС нашли деньги для покрытия дефицита украинского бюджета в размере 137 миллиардов евро в течение следующих двух лет в то время, когда стоимость заимствований для правительств стремительно растет, а дефицит бюджета растет по всей Европе.

Быстрое решение этого вопроса считается критически важным, поскольку Украина в следующем году столкнется с "черной дырой" в финансировании и крайне нуждается в средствах для продолжения своих военных усилий.

Пока что точный механизм разблокирования 8 миллиардов фунтов стерлингов (9,2 миллиарда евро) российских активов, хранящихся в Великобритании, и передачи их Украине еще не определен окончательно.

Согласно предложению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, решение по замороженным росактивам должно быть принято большинством голосов стран-участников ЕС, что позволит преодолеть сопротивление Бельгии и обойти возможное вето Венгрии.

По замыслу Комиссии, Киев получит 115 миллиардов евро на военные нужды и 50 миллиардов евро на социальные расходы. Бельгийские дипломаты уже заявили журналистам, что позиция их страны не была услышана.

