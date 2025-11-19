Без существенной финансовой поддержки союзников гарантировать бюджетные расходы в следующем году будет крайне проблематично.

Украина требует от европейских союзников принять политическое решение о предоставлении репарационного кредита в размере 140 миллиардов евро, базирующегося на замороженных государственных активах России, в следующем месяце. Киев обеспокоен огромной дырой в бюджете на 2026 год и последствиями разворачивающегося коррупционного скандала, пишет Reuters.

Европейские лидеры не смогли договориться о кредите под росактивы для Киева в прошлом месяце и снова обсудят его на саммите 18 декабря в Брюсселе. Ожидается, что Украине понадобятся первые крупные инъекции финансовой поддержки со второго квартала 2026 года.

Саммит выглядит как последний шанс для Европы в этом году согласиться предоставить кредит Украине.

Киев ожидает, что европейские партнеры определят структуру и механизм, через которые будут предоставляться средства. Также для Украины жизненно важно участвовать в принятии решений по распределению и определению приоритетов средств, отметила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая.

"Без прямого участия Украины помощь рискует стать неэффективной только потому, что мы знаем реальные потребности на местах, но решение, безусловно, должно приниматься вместе с нашими партнерами", - сказала она.

Бюджет Украины на 2026 год нежизнеспособен без поддержки Запада

Экономические аналитики отметили, что при незначительных перспективах прямой помощи США при президенте Дональде Трампе Украина может остаться без денег в течение первого квартала следующего года, если новая европейская помощь не поступит.

Лидеры ЕС в прошлом месяце договорились удовлетворить "неотложные финансовые потребности" Украины в течение следующих двух лет, но не одобрили план использования замороженных российских активов для финансирования гигантского кредита Киеву из-за беспокойства, высказанного Бельгией.

Сейчас существует три источника финансирования Украины, которые могут быть применены одновременно. Кроме займа, варианты включают предоставление грантов странами Европейского Союза и совместные заимствования блока.

По данным Reuters, остаток потребностей Украины на 2026-2027 годы составляет 135,7 миллиарда евро. Предложение Комиссии по использованию замороженных российских активов приведет к получению займа в размере 140 миллиардов евро, что покроет эти потребности.

Вопрос о репарационном кредите Украине

На прошлом саммите ЕС Бельгия стала единственной страной, которая отказалась поддержать предоставление репарационного кредита Киеву из-за финансовых и юридических рисков. ЕС предложил два дополнительных пути помощи Украине в виде общего долга стран-участников ЕС и двусторонних грантов.

Однако оба эти варианта способны покрыть только небольшую часть от потребностей Украины на ближайший год, говорит УНИАН экономист Олег Пендзин. Он убежден, что ЕС будет привлекать деньги сразу из всех трех источников.

В то же время скандал с хищением государственных средств в области энергетики может еще больше затормозить процесс, поскольку дает мощный карт-бланш скептикам, которые выступают против поддержки Киева. При этом проукраински настроенные дипломаты ЕС поспешили отметить, что нет доказательств того, что разворовывались именно европейские деньги.

