ГФС расследует теневые схемы со счетами Альфа-Банка

В Альфа-Банке заявили, что заинтересованы в полном расследовании дела и предоставили следствию всю имеющуюся информацию.

Офис крупных налогоплательщиков ГФС расследует схемы с "теневыми" зарплатами, которые выплачивались через счета в Альфа-Банке.

Согласно постановлению Шевченковского райсуда Киева от 12 июня, в следственном управлении финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС находятся материалы уголовного производства от 13.12.2018 г., которое касается служебных лиц Альфа-Банка и других банков. Об этом сообщает Finbalance.

Читайте такжеРуководителя ГФС заподозрили в нарушении закона о люстрации и конфликте интересов

В Альфа-Банке заявили, что заинтересованы в полном расследовании дела и предоставили следствию для этого всю имеющуюся информацию и документы.

"В рамках упомянутого в публикации досудебного расследования Банк, сотрудничая со следствием и выполняя решения судебных инстанций, предоставил представителям правоохранительных органов исчерпывающую, достоверную информацию и документы, дал согласие и принял участие в проведении следственного эксперимента с использованием оборудования банка", - отметили в Альфа-Банке.

По версии следствия, должностные лица банка, действуя по предварительному сговору с другими неустановленными лицами, осуществляли выплаты зарплат наемным работникам предприятий на карточки для выплат "без содержания, начисления и уплаты соответствующих налогов и сборов, что привело к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями реального сектора экономики".

В действиях участников схемы, в которую входят должностные лица Альфа-Банка, предприятий реального сектора экономики и руководители других субъектов хоздеятельности, усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины, в виде умышленного уклонения от уплаты НДФЛ, военного сбора, единого соцвзноса в особо крупных размерах, путем выплаты теневой неучтенной зарплаты, говорится в постановлении суда.

В документе, в частности, объясняется суть схемы: предприятия заключили ряд договоров о выплате официальной зарплаты - пакетной программы в ряде коммерческих банков Украины. При этом установлено, что кроме официальной, все работники предприятия получали неучтенную зарплату. Установлено, что у каждого сотрудника есть по две банковские карточки:

- на первую выплачивается официальная зарплата, открытая в коммерческих банках, преимущественно в Альфа-Банке, на нее поступают деньги в соответствии с должностным окладом работника (преимущественно минимальная зарплата), с нее уплачиваются все налоги и сборы;

- на вторую - карточку для выплат, счета которой открыты в Альфа-Банке, поступает неучтенная зарплата без удержания налогов и сборов. Преимущественно начисляются суммы от 5000 грн в месяц.

Читайте такжеРекордная взятка руководителям САП и НАБУ: суд арестовал еще одного подозреваемого

Средства для вторых карт формируются за счет поступления неучтенных денег, полученных от основного вида деятельности - розничной торговли в неспециализированных магазинах бытовой техники. Затем часть полученных от основного вида деятельности денег перечисляется за бестоварные операции, которые не облагаются НДС, например, плата за финансовые услуги, оплата по кредиту, предоставление финансовых гарантий и др.

Таким образом, раз в месяц, по факту накопления безналичных денег, бухгалтерия предприятия формирует: 1) реестры на перечисление средств юрлицам, которые не являются плательщиками НДС, позиционируют себя как инструменты финансового рынка, а также доставляют наличные в отделение Альфа-Банка для дальнейшего перечисления на карточки работников теневой зарплаты; 2) реестры, в которых указано идентификационные признаки наемного работника, сумма и номер карточного счета для выплат. Средства теневой заработной платы поступают на карточки для выплат, от одного раза в месяц платежами от 5000 гривен в месяц, в зависимости от выработки и выполнения планов по реализации товаров.

Как сообщал УНИАН, 12 июня в САП сообщили о задержании чиновника управления ГФС в г. Киеве и других лиц, которые за 6 млн долл. пытались подкупить руководство НАБУ и руководителя САП за закрытие уголовного дела.

13 июня, директор НАБУ Артем Сытник подтвердил факт попытки подкупа правоохранительных органов за закрытие дела против бывшего министра экологии, бизнесмена Злочевского.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram