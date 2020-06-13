Дело Злочевского: Офис генпрокурора проводит служебное расследование по вмешательству в работу ЕРДР

По данным следователей НАБУ, вчера с флешки одной из работниц Офиса генпрокурора осуществлялся онлайн мониторинг Единого реестра досудебных расследований на наличие данных о прекращении производства против бывшего министра экологии, президента компании Burisma Group Николая Злочевского.

Офис генерального прокурора проводит служебное расследование относительно незаконного вмешательства в работу Единого реестра досудебных расследований для проверки информации о закрытии дела против бывшего министра экологии, президента компании Burisma Group Николая Злочевского.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Офиса генпрокурора, расследование начала генеральная инспекция Офиса генерального прокурора.

По предварительным данным, работником Офиса генпрокурора был осуществлен вход в ЕРДР для проверки информации о закрытии уголовного производства по подозрению экс-министра экологии.

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«Закрыть это производство путем предоставления 6 миллионов долларов США неправомерной выгоды руководителям антикоррупционных органов пыталась группа лиц. 12 июня 2020 года они были задержаны Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой при попытке передачи взятки», - напомнили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время устанавливается круг причастных к вмешательству в ЕРДР людей.

«В случае подтверждения информации будет решаться вопрос об их отстранении от занимаемых должностей и привлечении к ответственности», - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, 12 июня в САП сообщили о задержании чиновника управления ГФС в г. Киеве и других лиц, которые за 6 млн долл. пытались подкупить руководство НАБУ и руководителя САП за закрытие уголовного дела.

Сегодня, 13 июня, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что руководителей правоохранительных органов пытались подкупить за закрытие дела против бывшего министра экологии, бизнесмена Злочевского. Дело касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на подконтрольный бизнесмену Сергею Курченко банк, и к легализации этих средств.

По словам Сытника, были задержаны три человека, среди которых первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко. Второе задержанное лицо, по предварительным данным, имело отношение к компании Burisma и является доверенным лицом Злочевского, третье лицо - бывший работник ГФС, который также является доверенным лицом Злочевского.

Вместе с тем руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что вчера с флешки одной из работниц Офиса генпрокурора осуществлялся онлайн мониторинг ЕРДР по поводу наличия там данных о закрытии производства против Злочевского.

В свою очередь в компании Burisma Group заявили, что ни ее президент, ни сотрудники не имеют никакого отношения к даче взятки руководству антикоррупционных органов за закрытие производства, в котором фигурирует Злочевский.

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