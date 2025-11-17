Нацбанк не знает, как доллары из Федрезерва США оказались у Миндича с приспешниками

Всего через так называемую "прачечную" в коррупционной схеме в энергетике прошло около 100 млн долл. США.

В Национальном банке Украины заявили, что не владеют информацией, каким образом доллары в упаковке Федерального резервного банка США оказались в офисе фигурантов коррупционной схемы в энергетической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник во время заседания Временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам экономической безопасности.

"К сожалению, нет уникального реестра, по которому можно было сверить штрих-код, его номер и сопоставить, откуда эти купюры появились в Украине. Возможно, такая информация есть у Федеральной резервной системы, но точно в Украине такого реестра не существует", - сказал заместитель председателя НБУ.

По его словам, сейчас существует восемь банков, которые импортируют доллары и евро в Украину. Несколько из них используют их только для собственного пользования, а другие их продают банкам и другим участникам финансового рынка.

В свою очередь, руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что в НАБУ уже второй раз сталкиваются с такой суммой средств, которая приехала в Украину в упаковке Федерального резервного банка США.

"Следующий раз мы, видимо, будем иметь ситуацию, что никто не сможет нам ответить, как они попали в Украину. На самом деле Федеральная резервная служба Соединенных штатов Америки фиксирует, кому она продает эти средства, но в Европе и Украине этим никто не занимается. Есть предложение от народных депутатов в Национальный банк Украины ввести форму учета ввоза таких сумм наличности в Украину, кому они продаются. Это на самом деле будет большим вкладом в недопущение таких ситуаций", - рассказал Абакумов.

Коррупция в энергетике - что известно

Напомним, что детективы Национального антикоррупционного бюро утром 10 ноября провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича.

10 ноября стало известно, что функция легализации незаконно полученных средств от масштабного коррупционного дела в украинской энергетике возлагалась на отдельный офис преступной организации, который расположен в центре Киева.

В НАБУ отметили, что помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве.

В бюро отметили, что через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. По данным следствия, в целом через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против бизнесмена Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана, которые являются фигурантами дела о создании масштабной коррупционной схемы в области энергетики.

